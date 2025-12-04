La actriz asumirá el rol protagónico tras la salida de Saoirse Ronan. La película, dirigida por Sean Durkin, adaptará la primera novela de Holly Brickley y explorará una historia de amor marcada por la música y la búsqueda personal.

Hoy 07:28

Cailee Spaeny será la figura central de Deep Cuts, la adaptación cinematográfica de la primera novela de Holly Brickley, publicada a comienzos de este año. La actriz reemplazará a Saoirse Ronan, quien dejó el proyecto junto con Austin Butler por conflictos de agenda. En su lugar, Spaeny protagonizará la historia junto a Drew Starkey.

La película estará escrita y dirigida por Sean Durkin, conocido por títulos como The Nest, El clan de hierro y su trabajo en Inseparables. La producción estará a cargo de A24 y contará con el respaldo de Ronald Bronstein, Eli Bush, Josh Safdie, Anthony Katagas, Jordan Tappis y el propio Durkin.

Ambientada en los primeros años del siglo XXI, Deep Cuts se presenta como una historia de amor entre dos jóvenes apasionados por la música, quienes enfrentan los desafíos de la ambición, la pertenencia y la transición a la adultez en una década que marcó a toda una generación.

Cailee Spaeny

Spaeny, reconocida por su versatilidad y por trabajos como Malos tiempos en El Royale, Jóvenes y brujas, Priscilla, Civil War y Alien: Romulus, llega al proyecto en un momento destacado de su carrera. Actualmente puede verse en Puñales por la espalda: De entre los muertos, estrenada recientemente en cines.

Por su parte, Drew Starkey, quien acompañó a Daniel Craig en Queer, también producida por A24, completa el nuevo dúo protagónico que llevará a la pantalla esta historia centrada en el crecimiento personal y el impacto de la música en la vida de sus personajes.