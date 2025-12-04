Scarlett Johansson negocia su participación en "The Batman - Part II"

La actriz mantiene negociaciones para sumarse a la película de Matt Reeves mientras organiza su agenda para coincidir con el rodaje de la nueva película de El exorcista, ambos proyectos de alto perfil previstos para los próximos años.

En los últimos días, Deadline informó que Scarlett Johansson, protagonista de títulos como Jojo Rabbit, Viuda Negra, Fly Me to the Moon y Jurassic World: El renacer, está vinculada a dos grandes producciones. Además de encabezar la nueva película de El exorcista, dirigida, escrita y producida por Mike Flanagan, la actriz también estaría en conversaciones para sumarse al elenco de The Batman – Part II.

De acuerdo con el medio, Johansson y su equipo trabajan desde hace semanas en ajustar su agenda para compatibilizar los rodajes de ambos proyectos. Aún no se han firmado contratos y no trascendieron detalles sobre el papel que podría interpretar en la secuela dirigida nuevamente por Matt Reeves.

La nueva entrega tiene previsto iniciar su rodaje en la primavera próxima, con Erik Messerschmidt (Mindhunter, El asesino) como director de fotografía, en reemplazo de Greig Fraser, tal como confirmó Reeves en redes sociales. Hasta el momento, se espera el regreso de Robert Pattinson, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Colin Farrell y Paul Dano.

Por otra parte, Johansson debutó recientemente como guionista y directora con Eleanor the Great, comedia dramática protagonizada por June Squibb y Chiwetel Ejiofor, aún sin fecha confirmada de estreno en España. Entre sus próximos proyectos también figura Paper Tiger, thriller dirigido por James Gray, y su nombre suena para interpretar a Madre Gothel en el remake en acción real de Enredados, bajo la dirección de Michael Gracey.