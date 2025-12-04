Ingresar
Dafne Keen deslumbra en el estreno mundial de Percy Jackson and the Olympians

La actriz británico-española interpretará a la diosa Artemisa, mientras la serie de Disney+ ya confirma una tercera entrega.

Hoy 09:06
Dafne Keen

La actriz Dafne Keen asistió al estreno mundial de la segunda temporada de Percy Jackson and the Olympians en Los Ángeles, donde se presentó con un vestido color crema, destacándose en la alfombra roja y reafirmando su creciente presencia en la industria.

La intérprete británico-española, conocida por sus papeles en Logan y Deadpool & Wolverine, continúa ampliando su proyección internacional con nuevos desafíos. En esta nueva temporada de la serie de Disney+, Keen se suma al elenco para interpretar a Artemisa, la diosa griega de la caza y la luna, en la adaptación televisiva de La maldición del titán, tercera entrega de la saga literaria escrita por Rick Riordan.

La producción mantiene a Rick Riordan y Jon Steinberg como guionistas y productores ejecutivos.

Además, la serie ya fue renovada para una tercera temporada, incluso antes del estreno de la segunda, un indicio del impulso y la confianza que ha generado esta adaptación entre el público y la plataforma.

