Los alimentos más hidratantes: cuáles ayudan a reponer líquidos sin darte cuenta

Frutas y verduras con más del 90% de agua pueden cubrir una parte clave de la hidratación diaria. Expertos explican cómo incorporarlas y por qué son aliadas frente al calor extremo.

Hoy 10:03

Sostener una buena hidratación es clave para evitar golpes de calor, mareos, fatiga y calambres, especialmente en niñas, niños, personas mayores y quienes trabajan o entrenan al aire libre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los alimentos argentinos que más hidratan

Además del agua, las frutas y verduras frescas ayudan a recuperar líquidos y electrolitos, algo fundamental cuando la temperatura sube.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España (CGCODN) recuerda que muchos de estos alimentos superan el 90% de contenido hídrico y aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que refuerzan la salud en días de calor extremo.

Sandía (aprox. 92% agua). Una de las frutas más hidratantes del verano argentino. Aporta citrulina, ayuda a mejorar la circulación y es ideal para colaciones frías.

Pepino (aprox. 95% agua). Ligero, fresco y muy fácil de incorporar en ensaladas, jugos o aguas saborizadas. Aporta vitamina K.

Espinaca (aprox. 91% agua). Hidratante, nutritiva y rica en hierro, folato y magnesio. Puede sumarse a licuados verdes o ensaladas.

Tomate (aprox. 94% agua). Rico en agua y en licopeno, un antioxidante que ayuda a combatir el estrés oxidativo. Versátil y económico.

Naranja (aprox. 86% agua). Aporta vitamina C, fibra y azúcares naturales. Es hidratante y fortalece el sistema inmunológico.

Melón (aprox. 90% agua). Refrescante y rico en potasio. Excelente para media mañana o postres livianos.

Frutilla (aprox. 91% agua). Antioxidante, hidratante y fuente de vitamina C. Ideal para licuados y ensaladas frescas.

Cómo sumar más alimentos hidratantes en días de calor extremo

Con temperaturas que superan los 30 grados, los especialistas recomiendan:

Ensaladas frescas con pepino, tomate y hojas verdes.

Brochetas de frutas con sandía, melón y frutillas.

Smoothies fríos a base de cítricos, espinaca o frutas rojas.

Aguas saborizadas caseras con rodajas de pepino o naranja.

Postres de fruta en lugar de opciones más pesadas.

Desde el CGCODN recuerdan que no hay que esperar a tener sed para beber y que bebidas azucaradas, alcohólicas o con cafeína no reemplazan el agua y pueden aumentar la pérdida de líquidos.

Un refuerzo natural para enfrentar la ola de calor

Con una nueva ola de calor instalada en Buenos Aires —y temperaturas que seguirán en alza—, sumar frutas y verduras ricas en agua es una forma simple y accesible de cuidar la salud.

La hidratación no depende solo del vaso de agua: también está en el plato. Y puede ser tan variada y refrescante como elijas.