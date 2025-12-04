La secuela de Five Nights at Freddys se suma a la cartelera de Cine Sunstar

La segunda parte de la popular película de terror es el gran estreno de esta semana. Ingresá en la nota y disfrutá del trailer.

Hoy 12:24

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, llega la segunda parte de Five Nights at Freddy's, cinta de terror basada en el popular videojuego.

Five Nights at Freddy's . Comienza un nuevo y escalofriante capítulo de terror animatrónico.Ha pasado un año desde la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza. Las historias sobre lo que ocurrió allí se han vuelto una leyenda local, que han inspirado al primer Fazfest del pueblo. El ex guardia de seguridad Mike y la oficial de policía Vanessa han mantenido en secreto la verdad sobre el destino de sus amigos animatrónicos a Abby, la hermana de 11 años de Mike.

Pero cuando Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una aterradora cadena de eventos que revelará oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s y despertará un horror olvidado que llevaba décadas oculto.