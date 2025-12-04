El Color del Año 2025: Pantone revela su elección y su significado

Pantone anunció su Color del Año 2025, una elección que refleja tendencias globales. Este año, el color seleccionado busca inspirar y conectar con el mundo actual.

En el mundo del diseño y la moda, el Color del Año se ha convertido en un referente clave. Desde hace 25 años, Pantone realiza un análisis exhaustivo para determinar cuál será el color que marcará tendencia en el año entrante. Este proceso no es meramente estético, sino que se basa en un enfoque casi científico que considera factores culturales, sociales y económicos.

La elección de este año no fue la excepción. Pantone seleccionó un color que busca resonar con las emociones y aspiraciones de la sociedad actual. Este color, que se reveló en un evento especial, se presenta como un símbolo de esperanza y renovación, en un momento donde el mundo enfrenta desafíos significativos.

El impacto del Color del Año se extiende más allá de la moda. Influye en diversas industrias, desde la decoración del hogar hasta el diseño gráfico. Las marcas y diseñadores esperan con ansias esta revelación, ya que el color elegido puede definir paletas de productos y campañas publicitarias durante todo el año.

Este año, el color seleccionado por Pantone busca inspirar a las personas a conectar con su entorno y a encontrar belleza en lo cotidiano. La elección se basa en un análisis de tendencias globales, donde se consideran aspectos como el bienestar emocional y la sostenibilidad.

La revelación del Color del Año se ha convertido en un evento esperado en el calendario de la industria creativa. Cada año, la elección de Pantone genera un gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación, donde se discuten las implicancias de esta decisión.