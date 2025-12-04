Salvaje: patota ataca a ladrillazos a un adolescente y le provoca serias heridas en el rostro

La Fiscalía investiga la agresión sufrida por un joven de 15 años, quien fue sorprendido durante la madrugada por un grupo de motociclistas que lo golpeó con ladrillos.

Hoy 10:36

Bajo las directivas de la Unidad Fiscal de turno, personal de la Comisaría 13 investiga la agresión sufrida por un adolescente que, durante la madrugada del miércoles, fue atacado con ladrillos por un grupo de personas aún no identificadas.

El hecho salió a la luz cuando el padre del joven —un hombre de 40 años, vecino del barrio Villa Inés— se presentó en la dependencia policial y denunció que alrededor de la 1.30 su hijo, de 15 años, fue interceptado mientras regresaba a su domicilio.

Según su relato, el adolescente caminaba por la zona de avenida Besares y Canal cuando varios individuos que circulaban en motocicletas lo sorprendieron y comenzaron a arrojarle bloques de ladrillos. Uno de ellos impactó en su rostro, provocándole una lesión importante.

El menor indicó que logró reconocer a dos de los agresores, identificándolos por los apodos “Machito” y “Beku”.

Tras la denuncia, la Fiscalía ordenó la búsqueda de los señalados y del resto de los involucrados, a fin de detenerlos y avanzar con la investigación.