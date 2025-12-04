Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 DIC 2025 | 33º
X
Policiales

Salvaje: patota ataca a ladrillazos a un adolescente y le provoca serias heridas en el rostro

La Fiscalía investiga la agresión sufrida por un joven de 15 años, quien fue sorprendido durante la madrugada por un grupo de motociclistas que lo golpeó con ladrillos.

Hoy 10:36

Bajo las directivas de la Unidad Fiscal de turno, personal de la Comisaría 13 investiga la agresión sufrida por un adolescente que, durante la madrugada del miércoles, fue atacado con ladrillos por un grupo de personas aún no identificadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho salió a la luz cuando el padre del joven —un hombre de 40 años, vecino del barrio Villa Inés— se presentó en la dependencia policial y denunció que alrededor de la 1.30 su hijo, de 15 años, fue interceptado mientras regresaba a su domicilio.

Según su relato, el adolescente caminaba por la zona de avenida Besares y Canal cuando varios individuos que circulaban en motocicletas lo sorprendieron y comenzaron a arrojarle bloques de ladrillos. Uno de ellos impactó en su rostro, provocándole una lesión importante.

El menor indicó que logró reconocer a dos de los agresores, identificándolos por los apodos “Machito” y “Beku”.

Tras la denuncia, la Fiscalía ordenó la búsqueda de los señalados y del resto de los involucrados, a fin de detenerlos y avanzar con la investigación.

TEMAS La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La santiagueña Sofía Céspedes obtuvo el tercer puesto nacional en las Olimpiadas de Geografía 2025
  2. 2. Terminó preso por robar un termo y ser grabado por las cámaras de seguridad
  3. 3. José Juárez, el joven santiagueño que da clases de matemáticas gratis para ayudar a otros estudiantes
  4. 4. Llegan los nuevos aviones F-16 y harán un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires
  5. 5. El tiempo para este jueves 4 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: cielo algo nublado y 38°C de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT