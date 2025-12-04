Tucumán pone en marcha un sistema de vigilancia aérea para detectar y frenar vuelos narcos

La caída de una avioneta con más de 300 kilos de cocaína en Rosario de la Frontera activó el plan.

Hoy 11:01

Tucumán decidió mirar hacia arriba. Tras el escándalo por la avioneta cargada con más de 300 kilos de cocaína que cayó en Rosario de la Frontera, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que la Provincia pondrá en marcha un sistema de vigilancia aérea para detectar y frenar los vuelos clandestinos utilizados por organizaciones narco.

“En esta segunda etapa de gestión, la prioridad será la lucha contra el narcomenudeo y el narcotráfico. Vamos a hacer un esfuerzo para controlar los cielos”, remarcó el mandatario, quien adelantó que en los próximos días mantendrá reuniones clave con técnicos, empresas de tecnología aérea y especialistas en seguridad.

Radares, drones y un operativo que promete sacudir el mapa narco

Entre las alternativas evaluadas aparece la instalación de radares en el norte de Tucumán, pero también el uso de drones de alta complejidad, capaces de detectar movimientos sospechosos en rutas aéreas que, año tras año, se volvieron un pasadizo cómodo para el tráfico de estupefacientes.

De acuerdo a lo informado por Contexto, el clima de alerta se intensificó luego de que varias aeronaves fueran descubiertas durante 2024, no por controles exitosos, sino por aterrizajes de emergencia, fallas mecánicas o abandonos en plena fuga. En apenas un 30% de los casos se logró detener a los involucrados.

Uno de los episodios más resonantes fue el que expuso al empresario Brian Bilbao, señalado como líder de una organización que, según los investigadores, pretendía consolidarse como “el primer cártel argentino”, con avionetas, pistas clandestinas y empresas fantasmas para lavar dinero.