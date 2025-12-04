Cómo sigue la salud de La Mona Jiménez tras una nueva intervención quirúrgica

El músico fue intervenido tras su show en La Plata. Los detalles de la cirugía y su evolución.

En las últimas horas, se dio a conocer la noticia de que el cantante Carlos “La Mona” Jiménez fue sometido a una cirugía que, afortunadamente, salió de manera exitosa.

Se trata de una operación de hernia y su recuperación avanza de manera favorable. El icónico artista de cuarteto guarda reposo, a días de haber realizado su histórico concierto en La Plata y de cara a sus compromisos para el 2026

La información fue confirmada por Telenoche del canal cordobés El Doce TV, quienes explicaron que la cirugía se realizó para tratar una hernia que apareció como consecuencia de una operación previa.

En cuanto al reporte médico difundido, se indica que Jiménez evoluciona positivamente y que los médicos a cargo de su tratamiento consideran que el proceso de recuperación se desarrolla según lo esperado.

El músico cumple con el reposo recomendado y sigue todas las indicaciones para asegurar una correcta recuperación.

Cabe recordar que La Mona ha tenido diversas intervenciones quirúrgicas que han dejado su estado de salud en vilo, especialmente durante los últimos años.

En el año 2023, le extirparon el bazo en una operación de urgencia. Según había explicado, tras pasar un día entero con el abdomen hinchado, fue al médico y descubrieron que "el bazo estaba roto, apenas cubierto por una telita". “Se me rompió el bazo, empezó a sangrar. Casi me muero, me salvaron por minutos", agregó.

El 23 de agosto de ese mismo año, el músico fue internado en el Instituto Modelo Cardiológico de Córdoba, donde permaneció en terapia intensiva durante seis días hasta fue intervenido quirúrgicamente para la colocación de un stent "para mejorar el flujo sanguíneo", según señalaron entonces los médicos que lo atendieron, debido a una obstrucción del 80% en la arteria carótida que le generó un cuadro isquémico.

En junio del 2024, La Mona Jiménez fue internado de urgencia debido a una “gastroenteritis aguda”, motivo por el que tuvo que cancelar algunos de sus shows.

Además, en su reciente visita a Otro día perdido (El Trece), el músico le contó a Mario Pergolini un hecho ocurrido en 1972 cuando recibió el impacto de un botellazo durante un partido de fútbol en la cancha de Belgrano: "Estuve cinco meses en coma, no sabían si vivía o moría. Me habían cortado el nervio de coordinación”.

“Me operaron, estuve cinco meses en coma. Un día me desperté, me bajé de la cama e hice mis necesidades ahí en el piso. Decían: ‘milagro, milagro, se despertó’. Tuve un año de rehabilitación, comía con la mano, quería entrar al baño y me pegaba con la pared, hasta que se fue acomodando mi cabeza, gracias a Dios", recordó.