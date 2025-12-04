El padre "Pepe" invita a la peregrinación desde Ardiles hasta el barrio El Cruce

Los que deseen caminar, el domingo a las 17.30 saldrán colectivos gratuitos desde la sede parroquial. La fiesta central será el lunes 8.

Hoy 11:46

El padre "Pepe" Di Paola, sacerdote a cargo de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes del barrio El Cruce de la ciudad de La Banda, invita a la comunidad a participar de la peregrinación desde la localidad de Ardiles hasta la sede parroquial, en el marco de los festejos por la Virgen del Valle, cuyos actos centrales serán el lunes 8.

Para facilitar esta tradicional actividad, se informa a todos los que deseen caminar desde Ardiles que el domingo 7, a las 17,30, saldrán colectivos gratuitos desde la parroquia de Lourdes. Para ello, deberán anotarse por secretaría o al número 3855-014074.

Cada año, esta peregrinación renueva el compromiso, la fe y la devoción hacia la Virgen del Valle, en una actividad de la que participan cientos de personas, los que recorren los cerca de 50 kilómetros para llegar hasta la parroquia del Bº El Cruce.

Por otra parte, se informó que mañana dará comienzo el Triduo en honor a la Virgen del Valle con actividades religiosas. Durante los tres días, a las 19.30 se rezará el rosario; y a las 20, se oficiará la santa misa.

El lunes 8 será la fiesta central. La misa se celebrará a las 20.

Se informa que todos los que participen del Triduo o en la Peregrinación, si son adultos, podrán recibir el Bautismo, Comunión y Confirmación.