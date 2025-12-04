“Elimino todo y sacame el aguinaldo entero”: los insólitos mensajes que le llegaron a una chica por Instagram y se viralizaron

Una joven compartió una captura de pantalla de los privados de la app y causó furor en X.

Hoy 12:23

Una joven compartió en sus redes sociales los insólitos mensajes que le envió un chico por Instagram y la historia explotó en X (ex Twitter).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo comenzó cuando la chica subió una selfie desde su casa a sus historias de Instagram. Al poco tiempo, recibió una respuesta inesperada de un seguidor anónimo, que no dudó en desplegar todo su ingenio en el chat privado.

“Dios Paloma, no podés tener esa cara”, arrancó el mensaje, dejando en claro que la admiración era total. Pero eso fue solo el comienzo: el joven siguió con una lista de “dos cosas” que, en realidad, terminaron siendo tres.

En la captura que compartió la joven, se puede leer el mensaje completo:

- “No soy ninguno de tus ex, si fuese tu ex ya estaría muerto. No aguantaría no tener esa cara nunca más”.

- “Dame like y uso este IG solo para vos. Elimino todo”.

- “Sacame el aguinaldo entero”.

Junto a la imagen, la chica escribió con humor: “Pero eran dos cosas”, remarcando la contradicción del mensaje y sumando aún más gracia a la situación. El posteo no tardó en viralizarse.