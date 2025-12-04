“Es importante llegar al diagnóstico temprano”: el fuerte llamado de un especialista sobre la lepra

El Dr. Julián Serrano, reconocido profesional de Santiago del Estero, diálogo con DiarioPanorama tras su participación en el 19° Congreso Brasileño de Hansenología. Apuesta a llevar nuevas tecnologías y más trabajo territorial para detectar la enfermedad a tiempo.

Hoy 13:07

Por Rocío Bravo

El bioquímico Julián Serrano, referente del Programa Nacional de Lepra en Santiago del Estero, participó del 19° Congreso Brasileño de Hansenología, realizado en la región de las Tres Fronteras, y en entrevista con DiarioPanorama compartió su principal preocupación: lograr diagnósticos cada vez más tempranos en la provincia.

“Mi meta es llegar antes. Diagnosticar a tiempo para evitar secuelas y cortar la cadena de contagio”, aseguró.

El especialista viajó con datos epidemiológicos locales y presentó la situación santiagueña ante expertos de Brasil, Paraguay y otros países.

“Mi charla se trató sobre la cantidad de casos moderados que registramos. Si bien en Santiago tenemos menos de 10 casos por año, lo que me llama la atención es que aumenta la proporción de formas multibacilares, que son las más contagiosas y generan lesiones más importantes en nervios, nariz y rostro”, explicó.

Serrano enfatizó que, aunque la lepra en general es poco contagiosa, las condiciones de hacinamiento, mala nutrición y el difícil acceso a la salud en zonas rurales aumentan el riesgo.

19º Congreso

El especialista señaló que muchos pacientes del interior llegan tarde al sistema de salud:

“A la gente del interior le cuesta acceder a los centros de aquí. Por eso tenemos que salir nosotros: programas, capacitaciones, asistentes sociales, trabajo en conjunto. El diagnóstico temprano se logra yendo donde está la gente”.

Su objetivo es claro: georreferenciar a los pacientes, ubicar en qué departamentos viven y estudiar a todos los convivientes para evitar nuevos contagios.

Ante la situación planteada, Serrano pidió a la población y a los equipos de salud estar atentos: “Debemos estar alerta a las manchas. En esas manchas, por lo general, se pierde sensibilidad. Saber reconocer eso es clave para detectar la lepra a tiempo”.

19º Congreso

Su presencia en Brasil

Durante el congreso en el vecino país, observó herramientas y métodos diagnósticos ya incorporados en Brasil y Paraguay.

“Funcionan con éxito porque permiten llegar temprano. Y eso es lo que quiero para Santiago del Estero”, afirmó.

Su aspiración es que Argentina adopte estas tecnologías para fortalecer la detección precoz y mejorar el seguimiento comunitario.

El médico recordó que la lepra se contagia por contacto prolongado, principalmente de persona a persona, a través de gotitas nasales o bucales, y que el tratamiento en Argentina es gratuito y cura la enfermedad cuando se inicia a tiempo.

“Llegar al diagnóstico temprano es mi mayor preocupación y de lo que me quiero ocupar”, concluyó.