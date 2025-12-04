Santiagueños ingresan al Conicet con proyectos de impacto social con una mirada federal

Celeste Schneider y Hernán Campos dialogaron con Radio Panorama y destacaron la importancia de apostar a la ciencia para el desarrollo social.

Celeste Schneider y Hernán Campos dialogaron con Radio Panorama tras la confirmación del ingreso de investigadores santiagueños a la Carrera del Investigador Científico (CIC) del Conicet. Ambos destacaron que fortalecer la ciencia y la producción de conocimiento es clave para el desarrollo social y productivo de la provincia.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (Indes) informó recientemente que tres de sus integrantes fueron incorporados a la CIC, de un total de siete ingresos otorgados en 2022. Este avance representa un paso importante para consolidar la investigación en ciencias sociales y humanidades en Santiago del Estero, especialmente en áreas vinculadas al territorio y las políticas públicas.

En diálogo con este medio, Hernán Campos, flamante investigador del Conicet, señaló que su trabajo desde la sociología y la ciencia política se articula sobre una perspectiva federal. “Buscamos comprender cómo se relaciona el desarrollo provincial con la democracia a nivel nacional. Es una línea que venimos consolidando desde hace diez años junto a distintos equipos. El compromiso del Indes está atravesado por una idea central: no hay país sin ciencia. El desarrollo tecnológico y científico es lo que nos permite pensar en un Santiago del Estero pujante”, expresó.

Por su parte, Celeste Schneider, directora del Indes, destacó la amplitud de las líneas de trabajo del instituto y su vínculo con diferentes sectores. “Tenemos una iniciativa fuerte de realizar tareas conjuntas con áreas del sector público y con actores de la sociedad civil. Contamos con ocho líneas de investigación que generan conocimiento aplicable a acciones concretas. Trabajamos sobre mercado laboral, sistemas productivos rurales, educación ambiental, género, justicia y derechos humanos, patrimonio cultural. En ese marco, recientemente firmamos un acta acuerdo con el área de Educación para desarrollar huertas educativas en el nivel inicial”, detalló.

Schneider añadió que también se llevan adelante investigaciones junto a la Secretaría de Trabajo para analizar la dinámica del sector informal y los circuitos migrantes, reforzando el aporte del Indes a la comprensión de procesos sociales clave en la provincia.