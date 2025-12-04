Ingresar
La UCA indicó que la pobreza fue de 31,8% en 2025 y planteó reparos por la medición del INDEC

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, hubo mejoras frente al pico de 2023, pero remarcó que las privaciones estructurales persisten y afectan sobre todo a la infancia y a los sectores de bajos ingresos.

Hoy 13:41

La pobreza por ingresos en la Argentina descendió al 31,8% en 2025, y si bien existió una mejora tras el shock inflacionario, los niveles recientes se asemejan a los registrados en 2022. 

El dato surge de la última medición elaborada por el Observatorio de la  Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que muestra una mejora estadística tras el pico del 44,7% en 2023, pero advierte que la recuperación es parcial, frágil y no implica —por ahora— un cambio estructural en las condiciones de vida.

Según el documento Nuevo escenario político-económico: estrés y bienestar en una Argentina en transición, la reducción está asociada a la estabilización de precios posterior al ajuste de fines de 2023. 

No obstante, la UCA advierte que una parte importante de la baja registrada en 2025 no responde solo a una mejora real, sino también a un cambio metodológico: al mejorar la captación de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares, las cifras oficiales tienden a mostrar una caída exagerada respecto de 2023.

Los datos de la UCA confirman que el  ajuste de 2023-2024 generó un deterioro abrupto del bienestar económico. Tanto la pobreza como la indigencia alcanzaron valores que no se veían desde la pandemia. La pobreza llegó al 44,7% en 2023 y luego descendió hasta 31,8% en 2025.

Aunque esa caída representa una mejora significativa, la UCA enfatiza que no se trata de una recuperación robusta

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social, explicó: “No importa quién gobernó durante todo este periodo: hay un proceso agotado, un modelo que tenía déficit en producción, inversión y creación de empleo pleno. Se agotó desde lo productivo, lo económico y lo social". 

El informe enfatiza que la Argentina arrastra un problema estructural: la pobreza nunca perforó el piso del 25% en dos décadas, incluso en ciclos de crecimiento. Por su parte, la indigencia, que había trepado a 11,2% en 2023, bajó a 6,8% en 2025, aunque permanece por encima de niveles previos a la recesión de 2018-2019.

