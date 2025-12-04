Nediani habilitó la octava etapa del nuevo sistema de iluminación LED del barrio Centro

Instalación de nuevas luminarias LED, tableros de control, cableado subterráneo y cuatro postes por cuadra para lograr una iluminación más moderna, uniforme y segura.

Hoy 14:05

El intendente Ing. Roger Elías Nediani inauguró la octava etapa del nuevo y moderno sistema de iluminación LED de un sector del barrio Centro de la ciudad de La Banda, como parte del Plan de Modernización Urbana y Puesta en Valor de los Espacios Públicos impulsado desde su gestión.

La obra fue habilitada el día miércoles por el jefe comunal, que estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno, Victoria Torres; el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani, y el secretario de Obras Públicas, Cristian Alzamora.

El nuevo y moderno sistema de iluminación comprende la instalación de nuevas luminarias LED, tableros de control, cableado subterráneo y 4 postes de iluminación por cuadra que brindan una iluminación más uniforme.

En la oportunidad, el intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó: “Hoy estamos habilitando dos nuevos sectores de esta obra de iluminación que comienza en la Av. Besares y se extiende hasta la calle República de Líbano y desde la calle Quintana hasta la calle Mitre. Con estos dos nuevos sectores ya son ocho los que hemos habilitado en el barrio Centro.

Esta es una obra que incluye artefactos nuevos como columnas, cableado, lámparas LED, tableros y con una mejor distribución de las columnas de iluminación.

Es decir, en este sector de la ciudad en el que estamos ahora, la calle República de Líbano anteriormente tenía 3 columnas de iluminación por cuadra y ahora tiene 4 columnas por cuadra.

Recordemos que las luces LED en principio ahorran energía, mejoran la luminosidad y por sobre todas las cosas también cuidan el ambiente”.

Agregó: “Este tipo de obra también va acompañada de trabajos de poda de árboles, el pintado de sendas peatonales y señales de tránsito. Pero sobre todas las cosas, estas obras tienen que ayudar a mejorar la seguridad y la transitabilidad vehicular en horarios nocturnos”.

“Cada vez que habilitamos o inauguramos una obra, tenemos la posibilidad de conversar con el vecino, de escuchar las sugerencias. Por eso quiero pedirles a todos los vecinos de la ciudad de La Banda, que trabajemos juntos, para continuar transformando la ciudad como lo venimos haciendo en estos tres últimos años que llevamos de gestión”, finalizó el intendente.