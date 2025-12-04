Estudiantes bandeños fueron becados por el “Programa de Competencias Digitales para Jóvenes Iberoamericanos”

La propuesta fue impulsada por el Punto Digital Banda, en articulación con la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales de los jóvenes en áreas de alta demanda como inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo web.

Estudiantes de la Escuela Secundaria Municipal N° 1 “Ada Nilda Alderete”, culminaron con éxito su instancia de formación en nuevas tecnologías y recibieron becas del Programa de Capacitación en Competencias Digitales para Jóvenes Iberoamericanos.

Los estudiantes que recibieron sus becas en una ceremonia virtual de graduación que se realizó el martes al mediodía fueron: Barraza Barrientos Mónica; Díaz Juan Carlos; Barrientos Marcela Abigail; Gil Tania Lucero; Ledesma Michel Alexander y Umbidez Milena Guadalupe.

Cabe destacar, que esta propuesta fue impulsada por el Punto Digital Banda en articulación con la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de La Banda y tuvo como objetivo ampliar las oportunidades laborales de los jóvenes en áreas de alta demanda como inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo web.

El curso fue totalmente online y asincrónico, tuvo una duración de 300 horas reloj e incluyó formación en programación (Python, JavaScript, React), gestión de bases de datos (SQL), visualización de datos (Power BI), cloud computing, ciberseguridad y habilidades blandas como comunicación y preparación para entrevistas laborales.

El Punto Digital y la Municipalidad de La Banda felicitan a los graduados y reafirman el compromiso de seguir promoviendo políticas públicas que acerquen a los jóvenes a las nuevas tecnologías y al mundo del trabajo digital.