Zamora recibió a alumnos de Pozo Hondo en el cierre anual del programa “Conociendo mi provincia”

El gobernador recibió este jueves la visita de 31 estudiantes de la localidad del departamento Jiménez.

Hoy 14:20

El gobernador Gerardo Zamora recibió este jueves en Casa de Gobierno la visita de 31 alumnos de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral N° 40 de la localidad de Pozo Hondo, departamento Jiménez, en lo que fue el cierre anual del programa “Conociendo mi provincia”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Es de destacar que durante el ciclo lectivo 2025 el programa permitió la participación de más de 8.000 alumnos que cursan el último año del secundario de escuelas del interior, tanto del ámbito privado como público, y la participación de 15.000 estudiantes en distintos eventos provinciales como la Feria de Ciencias, Feria del Libro, SmartCity, ExpoBra, entre otros.

En esta oportunidad, el coordinador del Conociendo mi provincia, Silvio Villalba, junto a su equipo de trabajo, agradecieron al gobernador por la confianza depositada para llevar adelante este programa de inclusión federal que forma parte de la política educativa como eje principal de la gestión.

Por su parte, Zamora saludó a toda la comunidad educativa de Pozo Hondo y agradeció a los docentes por el esfuerzo de acompañar a los alumnos.

“Estamos con el último contingente, culminando el año a tiempo porque en el calendario escolar uno de los objetivos es cumplir con todos los jóvenes del último año de la secundaria del interior; la idea es que a través de la educación se iguale por eso trabajamos para que tengan internet en las escuelas, mejorar la infraestructura y este programa también se enmarca en eso, porque conocer es igualar, así que espero que puedan disfrutar el viaje”, expresó el gobernador.