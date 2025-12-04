Ingresar
Se realizó un operativo de vacunación y controles en la Capilla de Itatí

Estas intervenciones se enmarcan en las políticas impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, orientadas a promover la salud, ampliar la cobertura de vacunación y garantizar la presencia activa del sistema sanitario municipal en toda la comunidad.

Hoy 14:19

La Municipalidad de La Banda llevó adelante un operativo sanitario en la Capilla de Itatí, destinado a jóvenes y niños que asisten a las actividades del lugar.

El trabajo estuvo a cargo del personal de salud municipal, con el acompañamiento del equipo de vacunadores, quienes realizaron la inmunización contra la Hepatitis B y Antitetánica según esquema correspondiente.

Durante la jornada también se realizaron controles de salud y se procedió a completar los carnets de vacunación de los niños que participan de las clases de apoyo escolar, asegurando el acceso a la inmunización y al seguimiento preventivo.

En este sentido, desde el área se destacó la importancia de estas acciones territoriales que buscan cercar la vacunación y los controles a cada barrio es una forma concreta de garantizar el acceso a los derechos para fortalecer la salud de nuestros jóvenes y niños.

Estas intervenciones forman parte de las políticas impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, orientadas en promover la salud, ampliar la cobertura de vacunación y garantizar la presencia activa del sistema sanitario municipal en toda la comunidad.

