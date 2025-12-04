Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 DIC 2025 | 36º
X
Locales

Los coros municipales realizarán un Concierto Navideño en la parroquia Cristo Rey

Esta actividad se llevará a cabo el próximo viernes 5 a las 21:30hs en la parroquia Cristo Rey, situada sobre la calle España luego de la misa vespertina.

Hoy 14:22

Los coros, que dependen de la Dirección de Cultura de la municipalidad de La Banda, brindarán un concierto como cierre de las actividades del año, donde interpretarán temas navideños junto a invitados especiales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta actividad se llevará a cabo el próximo viernes 5 a las 21:30hs en la parroquia Cristo Rey, situada sobre la calle España luego de la misa vespertina.

Los coros que formarán parte del concierto serán: Infanto Juvenil, a cargo de la Prof. Beatriz Torres; Santa Cecilia, a cargo del prof. Juan Cano, y el coro Franklin Ponce, a cargo del prof. Mariano Valladares.

Además, el encuentro contará con la participación especial del Coro de Cámara de U.C.S.E. también a cargo del prof. Mariano Valladares y coro de niños Voces Del Sol.

Este concierto navideño será totalmente gratuito, por lo tanto, se invita a todos los vecinos a participar y compartir este momento especial en la fe católica donde los fieles esperan el nacimiento del Niño Jesús.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La santiagueña Sofía Céspedes obtuvo el tercer puesto nacional en las Olimpiadas de Geografía 2025
  2. 2. Terminó preso por robar un termo y ser grabado por las cámaras de seguridad
  3. 3. José Juárez, el joven santiagueño que da clases de matemáticas gratis para ayudar a otros estudiantes
  4. 4. Llegan los nuevos aviones F-16 y harán un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires
  5. 5. El tiempo para este jueves 4 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: cielo algo nublado y 38°C de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT