Los coros municipales realizarán un Concierto Navideño en la parroquia Cristo Rey

Esta actividad se llevará a cabo el próximo viernes 5 a las 21:30hs en la parroquia Cristo Rey, situada sobre la calle España luego de la misa vespertina.

Hoy 14:22

Los coros, que dependen de la Dirección de Cultura de la municipalidad de La Banda, brindarán un concierto como cierre de las actividades del año, donde interpretarán temas navideños junto a invitados especiales.

Los coros que formarán parte del concierto serán: Infanto Juvenil, a cargo de la Prof. Beatriz Torres; Santa Cecilia, a cargo del prof. Juan Cano, y el coro Franklin Ponce, a cargo del prof. Mariano Valladares.

Además, el encuentro contará con la participación especial del Coro de Cámara de U.C.S.E. también a cargo del prof. Mariano Valladares y coro de niños Voces Del Sol.

Este concierto navideño será totalmente gratuito, por lo tanto, se invita a todos los vecinos a participar y compartir este momento especial en la fe católica donde los fieles esperan el nacimiento del Niño Jesús.