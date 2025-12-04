Los coros municipales realizarán un Concierto Navideño en la parroquia Cristo Rey

Esta actividad se llevará a cabo el próximo viernes 5 a las 21:30hs en la parroquia Cristo Rey, situada sobre la calle España luego de la misa vespertina.
Los coros, que dependen de la Dirección de Cultura de la municipalidad de La Banda, brindarán un concierto como cierre de las actividades del año, donde interpretarán temas navideños junto a invitados especiales.
Los coros que formarán parte del concierto serán: Infanto Juvenil, a cargo de la Prof. Beatriz Torres; Santa Cecilia, a cargo del prof. Juan Cano, y el coro Franklin Ponce, a cargo del prof. Mariano Valladares.
Además, el encuentro contará con la participación especial del Coro de Cámara de U.C.S.E. también a cargo del prof. Mariano Valladares y coro de niños Voces Del Sol.
Este concierto navideño será totalmente gratuito, por lo tanto, se invita a todos los vecinos a participar y compartir este momento especial en la fe católica donde los fieles esperan el nacimiento del Niño Jesús.