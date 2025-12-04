Nuevo Código Penal: aumentos en los castigos y cambios clave en la persecución de delitos

El proyecto plantea elevar el tiempo de castigo de casi todos los delitos. La condena por homicidio simple pasaría a ser de 10 a 30 años de cárcel. Los delitos especialmente graves no prescribirían.

Hoy 14:41

El proyecto del nuevo Código Penal plantea un agravamiento de las penas de casi todos los delitos y la imprescriptibilidad de los que son especialmente graves.

Con la reforma planteada por le Gobierno, el delito de homicidio simple pasaría a tener una pena de 10 a 30 años de cárcel, mayor a la actual que es de 8 a 25 años.

Lo mismo ocurrirá con delitos como las lesiones leves, lesiones por conducción imprudente y el abuso de armas.

El proyecto de reforma de Código Penal también plantea la imprescriptibilidad de los delitos considerados especialmente graves, como los homicidios agravados o los delitos sexuales.

Por otra parte, el Gobierno impulsa en este nuevo proyecto que el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva.

Entre las diferentes medidas, también se modificará la liberación anticipada. Con esta reforma, delitos como homicidio, robo seguido de muerte o robo con armas no tendrían la liberación anticipada. Lo mismo ocurrirá con la reincidencia del delito.

El proyecto también plantea que los funcionarios públicos perderán su jubilación de privilegio cuando sean condenados.

A su vez, las condenas perpetuas no tendrán límite temporal y se robustecerá el marco de la legítima defensa.