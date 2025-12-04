Caraduras celebra sus 15 años de rock con un show especial en el Hípico

La histórica banda santiagueña festejará su aniversario el 6 de diciembre en el Patio Cultural Tinkuy, acompañada por grupos invitados y una serie de sorpresas para el público.

Hoy 10:45

La banda de rock Caraduras celebrará sus 15 años de trayectoria con un show especial titulado “Fuego de Diciembre”, que se realizará este sábado 6 de diciembre a las 23 en el Patio Cultural Tinkuy (Club Hípico).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cuarteto integrado por Silvio Guaman (bajo y voz), Maximiliano Ayuch (batería), Dani Dash y Nico Brizuela (guitarras) prepara una velada cargada de energía rockera y emociones para repasar su historia, marcada por escenarios compartidos con grandes referentes del país.

Bandas invitadas y entradas accesibles

Para esta edición aniversario, Caraduras contará con la participación de bandas amigas como Sajras, La Nebulosa y el reconocido DJ de rock “Seba Metal”.

Desde la organización adelantaron que habrá sorpresas y sorteos para los fanáticos que acompañen la celebración.

Las entradas anticipadas, con precios populares, ya están a la venta.

Una trayectoria que dejó huella en la escena local

A lo largo de sus 15 años, Caraduras compartió escenario con algunas de las bandas más destacadas del rock nacional: La Renga, Rata Blanca, Carajo, A.N.I.M.A.L., Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Eruca Sativa, Cielo Razzo, Asspera, Cabezones, Jóvenes Pordioseros, Malón, Dos Minutos, entre muchas otras. También estuvieron presentes en shows junto a artistas de países vecinos como No Te Va Gustar (Uruguay).