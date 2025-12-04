Caraduras celebra sus 15 años de rock con un show especial en el Hípico

La histórica banda santiagueña festejará su aniversario el 6 de diciembre en el Patio Cultural Tinkuy, acompañada por grupos invitados y una serie de sorpresas para el público.
La banda de rock Caraduras celebrará sus 15 años de trayectoria con un show especial titulado “Fuego de Diciembre”, que se realizará este sábado 6 de diciembre a las 23 en el Patio Cultural Tinkuy (Club Hípico).
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El cuarteto integrado por Silvio Guaman (bajo y voz), Maximiliano Ayuch (batería), Dani Dash y Nico Brizuela (guitarras) prepara una velada cargada de energía rockera y emociones para repasar su historia, marcada por escenarios compartidos con grandes referentes del país.
Bandas invitadas y entradas accesibles
Para esta edición aniversario, Caraduras contará con la participación de bandas amigas como Sajras, La Nebulosa y el reconocido DJ de rock “Seba Metal”.
Desde la organización adelantaron que habrá sorpresas y sorteos para los fanáticos que acompañen la celebración.
Las entradas anticipadas, con precios populares, ya están a la venta.
Una trayectoria que dejó huella en la escena local
A lo largo de sus 15 años, Caraduras compartió escenario con algunas de las bandas más destacadas del rock nacional: La Renga, Rata Blanca, Carajo, A.N.I.M.A.L., Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Eruca Sativa, Cielo Razzo, Asspera, Cabezones, Jóvenes Pordioseros, Malón, Dos Minutos, entre muchas otras. También estuvieron presentes en shows junto a artistas de países vecinos como No Te Va Gustar (Uruguay).