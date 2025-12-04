Pietrobono llega el viernes para incorporarse a Mitre para la Primera Nacional

El arquero de 35 años, con pasos por Defensores de Belgrano y Deportivo Maipú, se convertirá en refuerzos del elenco santiagueño para el 2026.

Hoy 14:47

Mitre empezó a mover fuerte el mercado y ya comenzó a delinear la base del plantel que afrontará la temporada 2026. El arquero Mauro Pietrobono, arribará a Santiago del Estero este viernes para sumarse oficialmente al equipo.

Pietrobono, de 35 años, cuenta con una amplia trayectoria en la Primera Nacional, defendiendo los arcos de Defensores de Belgrano y Deportivo Maipú de Mendoza. Su experiencia, regularidad y voz de mando lo transforman en una incorporación clave para un puesto que Mitre buscaba reforzar desde el cierre de la última temporada.

Además, Matías Romero también se suma junto a Maximiliano Romero a la institución santiagueña. Por otra parte, Martín Rodríguez ya fue oficializado como refuerzo.