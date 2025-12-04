Camino a Catamarca: refuerzan medidas de seguridad para los peregrinos

Desde el Consejo Provincial de Seguridad Vial aclararon que los caminantes deben usar el sendero lateral y avanzar por la mano izquierda, para evitar accidentes y mantener la convivencia con vehículos.

Hoy 15:10

Como cada año, miles de santiagueños comienzan a emprender la tradicional peregrinación hacia Catamarca y, ante el intenso movimiento que ya se registra en las rutas, el Consejo Provincial de Seguridad Vial reforzó las recomendaciones para garantizar un trayecto seguro.

En diálogo con Noticiero 7, Néstor Flores, referente del organismo, explicó que desde comienzos de semana se trabaja sobre la Ruta Nacional 64, uno de los principales corredores utilizados por los peregrinos. “Los primeros en salir son los caminantes, luego los ciclistas, más tarde los motociclistas y finalmente los vehículos más grandes. Nuestro rol es acompañar y pedir atención para que el peatón no pise la cinta asfáltica”, señaló.

Flores destacó que ese tramo de la ruta “está en perfectas condiciones y bien demarcado”, lo que permite identificar claramente el sendero lateral destinado a quienes realizan la caminata. “Los peregrinos habituales ya saben que tienen un espacio seguro por la banquina. Solo pedimos que respeten ese camino y liberen la calzada”, remarcó.

El funcionario recordó que los peatones deben avanzar por la mano izquierda, en sentido contrario al tránsito vehicular, y subrayó la importancia de no invadir los carriles. “Debemos respetar el derecho de todos a circular. Los vehículos no siempre van con los mismos tiempos y es clave mantener la convivencia en la ruta”, afirmó.

Uno de los tramos más delicados es el de las sierras de Guasayán, donde por características del terreno los peregrinos deben compartir sectores de la cinta asfáltica. “Ahí pedimos un cuidado especial. Es un espacio que requiere mucha precaución, tanto de peatones como de conductores”, advirtió.

En la zona intervienen equipos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Policía de la Provincia, que realizan controles y acompañamiento permanente desde Santiago hasta La Bajada.

Flores recordó que el 90% de los siniestros viales se debe al factor humano, mientras que apenas un 10% corresponde a fallas del vehículo o del camino. En ese sentido, pidió a quienes viajen en auto o motocicleta cumplir con los controles obligatorios como la BTV o ARTO, para evitar desperfectos durante el trayecto.

Respecto al estado de la Ruta Nacional 34, otro de los caminos más utilizados, aseguró que se encuentra en buenas condiciones, pero insistió en la responsabilidad de los conductores: “Debemos respetar las velocidades máximas y ser conscientes de que esta semana habrá una congestión importante por la peregrinación”.

Finalmente, llamó a todos los participantes —peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas— a respetar las normas de tránsito como única forma de garantizar una convivencia segura. “Cada persona que decide peregrinar lo hace por una promesa y merece llegar a destino sin correr riesgos”, concluyó.