Brasil será el destino “vedette” de los santiagueños en el verano

Aunque más de la mitad de los argentinos reconoce que no viajará este año por motivos económicos, las agencias locales señalan que el país vecino lidera ampliamente las consultas y reservas para la temporada.

Hoy 15:30

A pesar del delicado contexto económico que atraviesa el país, que llevó a que el 57% de los argentinos no planee vacacionar y que un 65,5% admita que no podrá viajar por problemas económicos, el sector turístico de Santiago del Estero asegura que existe un destino que se impone sobre el resto: Brasil.

Así lo confirmó Ángel Sayago, agente de viajes de Platino Turismo, en diálogo con Noticiero 7, quien explicó que “lo que se está anotando para esta temporada es el fuerte que es Brasil: sur, centro y norte. Son los lugares con mayores demandas para estas vacaciones”, en referencia al período que se extenderá desde la segunda quincena de diciembre hasta marzo.

Sayago detalló que los santiagueños y el norte argentino continúa eligiendo destinos como Camboriú, Florianópolis, Bombas, Bombinhas, Río de Janeiro y Buzios, los cuales —según indicó— concentran la mayor convocatoria por su cercanía geográfica. También señaló que “la convertibilidad ha generado que la gente en el destino pueda tener un poquito más de ventaja que dentro del país”, ya que gastos como gastronomía o compras resultan más accesibles.

El agente destacó además que están ofreciendo como novedad un vuelo directo desde Tucumán a Río de Janeiro, con propuestas de 7 noches tanto en esa ciudad como en Buzios. Paralelamente, continúan los paquetes hacia el sur de Brasil con salidas desde Córdoba.

En cuanto al movimiento de reservas, Sayago comentó que “la gente está comprando ya desde julio para las vacaciones de verano; la demanda fue mucha”, y valoró que los clientes se anticiparon, lo que permite a las agencias responder más eficazmente a los requisitos de cada viaje.

Más allá del furor por Brasil, Platino Turismo también lanzó un paquete hacia Mar del Plata, con transporte y hotelería que incluye desayuno y cena, con salidas desde Santiago del Estero todos los domingos de enero y los primeros de febrero. “Para todos los bolsillos se están acomodando”, señaló, al mencionar también opciones hacia Carlos Paz y distintos destinos del interior del país.

Finalmente, Sayago anticipó que “Brasil va a arrasar esta temporada como lo viene haciendo ya desde el año pasado”, confirmando la tendencia que posiciona al país vecino como la elección principal de los turistas para el verano.