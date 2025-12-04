Duelo decisivo en La Banda: Olímpico y Nicolás Avellaneda van por un capítulo clave del Pre-Federal

Desde las 22.15, en el Vicente Rosales, el Celeste buscará coronarse campeón, mientras que el Negro intentará forzar un tercer y último juego.

Hoy 15:28

La definición del Torneo Pre-Federal de básquet santiagueño tendrá esta noche un capítulo que puede ser determinante. En el estadio Vicente Rosales, Olímpico y Nicolás Avellaneda volverán a verse las caras en un cruce que promete intensidad, nervios y un marco a la altura de una final que ya capturó la atención de toda La Banda.

El elenco de barrio Mosconi llega con la chance concreta de bajar el martillo y consagrarse campeón. Después de haber mostrado firmeza durante toda la temporada y sostener un rendimiento parejo, buscará dar el golpe final en rodeo ajeno, intentando dejar sin reacción al Negro y evitar un tercer partido.

Del otro lado, Olímpico llega con la obligación de ganar para estirar la serie. El Negro sabe que tendrá el respaldo de su gente y que deberá corregir detalles del primer duelo, donde el Celeste supo manejar mejor los momentos claves. Con más precisión y un cierre más firme, intentará equilibrar la final y empujar todo a un choque decisivo.

En la previa, todas las miradas apuntan a lo que hizo Nicolás Avellaneda en el encuentro inaugural, cuando se impuso 79-70 en un partido intenso y muy físico. Aquella noche, el Celeste aprovechó cada ventana de oportunidad, sostuvo su ritmo en los pasajes críticos y defendió con solidez para mantenerse invicto como local y reforzar su chapa de candidato a levantar la Copa “60 años de Canal 7”.