Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 DIC 2025 | 36º
X
Somos Deporte

Duelo decisivo en La Banda: Olímpico y Nicolás Avellaneda van por un capítulo clave del Pre-Federal

Desde las 22.15, en el Vicente Rosales, el Celeste buscará coronarse campeón, mientras que el Negro intentará forzar un tercer y último juego.

Hoy 15:28
Olímpico Nicolás Avellaneda

La definición del Torneo Pre-Federal de básquet santiagueño tendrá esta noche un capítulo que puede ser determinante. En el estadio Vicente Rosales, Olímpico y Nicolás Avellaneda volverán a verse las caras en un cruce que promete intensidad, nervios y un marco a la altura de una final que ya capturó la atención de toda La Banda.

El elenco de barrio Mosconi llega con la chance concreta de bajar el martillo y consagrarse campeón. Después de haber mostrado firmeza durante toda la temporada y sostener un rendimiento parejo, buscará dar el golpe final en rodeo ajeno, intentando dejar sin reacción al Negro y evitar un tercer partido.

Del otro lado, Olímpico llega con la obligación de ganar para estirar la serie. El Negro sabe que tendrá el respaldo de su gente y que deberá corregir detalles del primer duelo, donde el Celeste supo manejar mejor los momentos claves. Con más precisión y un cierre más firme, intentará equilibrar la final y empujar todo a un choque decisivo.

En la previa, todas las miradas apuntan a lo que hizo Nicolás Avellaneda en el encuentro inaugural, cuando se impuso 79-70 en un partido intenso y muy físico. Aquella noche, el Celeste aprovechó cada ventana de oportunidad, sostuvo su ritmo en los pasajes críticos y defendió con solidez para mantenerse invicto como local y reforzar su chapa de candidato a levantar la Copa “60 años de Canal 7”.

TEMAS Club Ciclista Olímpico La Banda Club Atlético Nicolás Avellaneda 60 años de Canal 7

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La santiagueña Sofía Céspedes obtuvo el tercer puesto nacional en las Olimpiadas de Geografía 2025
  2. 2. Terminó preso por robar un termo y ser grabado por las cámaras de seguridad
  3. 3. José Juárez, el joven santiagueño que da clases de matemáticas gratis para ayudar a otros estudiantes
  4. 4. Llegan los nuevos aviones F-16 y harán un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires
  5. 5. El tiempo para este jueves 4 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: cielo algo nublado y 38°C de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT