Invitan a una jornada gratuita de testeo de VIH, sífilis y hepatitis en el Centro de Salud Mama Antula

Bajo el lema “Cuidarte es quererte”, este viernes 5 de diciembre se realizará una jornada de testeo rápido, confidencial y gratuito de VIH, sífilis y hepatitis B y C, de 9 a 18hs.

Hoy 16:12

El Centro Integral de Salud Mama Antula invita a la comunidad a participar de una jornada especial de prevención y detección temprana de enfermedades de transmisión sexual. Bajo el lema “Cuidarte es quererte”, este viernes 5 de diciembre, de 9 a 18, se ofrecerán testeos rápidos y gratuitos de VIH, sífilis y hepatitis B y C.

Desde la organización destacaron que todas las pruebas se realizarán de manera confidencial, con acompañamiento profesional y consejería personalizada.

Los testeos rápidos permiten obtener resultados en pocos minutos, lo que facilita la detección temprana y el inicio de controles o tratamientos oportunos en caso de ser necesario. Además, se brindará asesoramiento sobre métodos de prevención, cuidados sexuales y acceso a servicios de salud.

La actividad es abierta a todo público y no requiere preparación previa. Solo se necesita presentarse en el Centro Integral de Salud Mama Antula dentro del horario establecido.