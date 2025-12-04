Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 DIC 2025 | 36º
X
Locales

Invitan a una jornada gratuita de testeo de VIH, sífilis y hepatitis en el Centro de Salud Mama Antula

Bajo el lema “Cuidarte es quererte”, este viernes 5 de diciembre se realizará una jornada de testeo rápido, confidencial y gratuito de VIH, sífilis y hepatitis B y C, de 9 a 18hs.

Hoy 16:12

El Centro Integral de Salud Mama Antula invita a la comunidad a participar de una jornada especial de prevención y detección temprana de enfermedades de transmisión sexual. Bajo el lema “Cuidarte es quererte”, este viernes 5 de diciembre, de 9 a 18, se ofrecerán testeos rápidos y gratuitos de VIH, sífilis y hepatitis B y C.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la organización destacaron que todas las pruebas se realizarán de manera confidencial, con acompañamiento profesional y consejería personalizada.

Flyer Flyer

Los testeos rápidos permiten obtener resultados en pocos minutos, lo que facilita la detección temprana y el inicio de controles o tratamientos oportunos en caso de ser necesario. Además, se brindará asesoramiento sobre métodos de prevención, cuidados sexuales y acceso a servicios de salud.

La actividad es abierta a todo público y no requiere preparación previa. Solo se necesita presentarse en el Centro Integral de Salud Mama Antula dentro del horario establecido.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Terminó preso por robar un termo y ser grabado por las cámaras de seguridad
  2. 2. La santiagueña Sofía Céspedes obtuvo el tercer puesto nacional en las Olimpiadas de Geografía 2025
  3. 3. José Juárez, el joven santiagueño que da clases de matemáticas gratis para ayudar a otros estudiantes
  4. 4. El tiempo para este jueves 4 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: cielo algo nublado y 38°C de máxima
  5. 5. Detienen a dos primos por comercializar cocaína en la vivienda de su abuela
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT