La Cámara Federal ordenó investigar si los audios del caso ANDIS fueron manipulados o creados con inteligencia artificial

La Justicia revocó una resolución del Juzgado Federal Nº 11 y pidió profundizar el análisis sobre el origen y la autenticidad de las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, que dieron inicio a la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Hoy 16:44

La Cámara Federal ordenó al juez Casanello investigar el origen y la veracidad de los audios de Diego Spagnuolo que dieron inicio a la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, en disidencia, revocaron la resolución del Juzgado Federal Nº 11 que había rechazado los planteos de nulidad presentados por las defensas de los hermanos Kovalivker y de Spagnuolo.

Los camaristas remarcaron que la causa se inició por denuncia de un particular basada en trascendidos periodísticos, pero aún no se conoce el origen de los audios cuestionados ni si fueron “manipulados, editados o armados total o parcialmente con inteligencia artificial”.

De esta manera, la Cámara hizo lugar al planteo de la defensa de Spagnuolo que aseguró que los audios serían “prueba violatoria de los derechos y garantías constitucionales”, al haberse obtenido sin certeza sobre su origen, “subrepticiamente”, y pudiendo haber sido “falsos, adulterados u obtenidos sin consentimiento del interlocutor”.

“Resulta estéril argumentar a esta altura sobre la admisibilidad de grabaciones efectuadas por particulares cuando, en rigor, esa afirmación no se encuentra respaldada en el expediente”, dijeron los magistrados.

“La conversación pareciera haber tenido lugar en un ámbito que no resultaba privado” o porque “no se encuentra acreditado que la prueba haya sido obtenida a través de medios inconstitucionales o ilegales”, se lee en el fallo.

La falta de certezas sobre el origen de los audios, profundizaron los jueces, “no sólo impide receptar las pretensiones recursivas de las defensas sino que también torna impropio avalar la decisión que las rechaza”.

La postura de la defensa de Spagnuolo

La defensa de Spagnuolo, a cargo de Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, sostuvo que los audios presentaban “ausencia de metadatos, fragmentación, microcortes y diferencias acústicas”, e incluso mencionó la posible presencia de “voz sintética generada por inteligencia artificial”.

Según los abogados, esto demostraría que el material carece de autenticidad y podría provenir de una interceptación ilegal.