Gimnasia no se entrenó por falta de pago a días del clásico con Estudiantes

El plantel denunció hasta cuatro meses de sueldos adeudados y lanzó un fuerte comunicado antes de la semifinal del Clausura. La nueva dirigencia promete soluciones inmediatas.

Hoy 17:31

A solo días del clásico platense por la semifinal del Torneo Clausura, el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata decidió no entrenarse este jueves como medida de fuerza por la falta de pago. Los jugadores difundieron un comunicado en redes denunciando que varios de ellos llevan hasta cuatro meses sin cobrar, una situación que también afecta a empleados de distintas áreas del club.

El conflicto estalló en plena transición dirigencial, tras la asunción de Carlos Anacleto como nuevo presidente. El flamante mandatario aseguró que la deuda no pudo saldarse porque “no tenían ni las claves de home banking para pagar”, aunque se comprometió a resolver todo este viernes. La medida sorprendió en la previa del duelo ante Estudiantes, pero desde el plantel remarcaron que la falta de respuestas viene desde hace tiempo.

En el comunicado, los futbolistas fueron contundentes:

“A varios se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual desde julio. Este hecho impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”. También recordaron que la nueva dirigencia había prometido cancelar parte de la deuda de manera inmediata al asumir el cargo, algo que por ahora no sucedió.

Mientras tanto, el equipo solo realizó tareas de gimnasio en Estancia Chica, sin salir al campo. No es la primera protesta del año: en noviembre ya habían hecho dos paros consecutivos cuando el conjunto dirigido por Fernando Zaniratto peleaba por clasificar a los playoffs, después de evitar el descenso.

La situación toma aún más relevancia porque el lunes a las 17, en el Bosque, se jugará el clásico contra Estudiantes, con un lugar en la final en juego. En el otro cruce esperan Boca y Racing, que definirán al segundo finalista.