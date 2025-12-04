Sorteo del Mundial 2026: cómo quedaron los bombos y quiénes pueden ser los rivales de Argentina

La Selección conocerá este viernes su destino en la fase de grupos. La Scaloneta será cabeza de serie y evitará a los gigantes, pero igual podría cruzarse con rivales muy duros.

Hoy 17:44

La Selección Argentina afrontará este viernes 5 de diciembre uno de los días más importantes del ciclo rumbo al Mundial 2026. Desde las 14 (hora argentina), en el Kennedy Center de Washington, la FIFA realizará el sorteo oficial de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, en la primera edición con 48 participantes y 12 grupos. El equipo de Lionel Scaloni será cabeza de serie, pero aun así podría quedar emparejado con selecciones pesadas.

Argentina integrará el Bombo 1, junto a Estados Unidos, México, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania. Por reglamento, no podrá cruzarse con ninguno de estos seleccionados en la fase de grupos, así como tampoco con otros países de la Conmebol, lo que descarta enfrentamientos con Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay y compañía. Sin embargo, en los otros bombos sobran las amenazas.

En el Bombo 2 aparecen varios rivales complejos, como Marruecos, Japón, Croacia, Uruguay, Suiza o Colombia, lo que garantiza que Argentina tendrá al menos un adversario de peso desde el inicio. El Bombo 3 también esconde peligros: Arabia Saudita —verdugo en Qatar 2022—, Egipto, Noruega, Escocia o Costa de Marfil son algunos de los posibles cruces. Y el Bombo 4, el más incierto de todos, podría sumar a un país del repechaje europeo, donde está nada menos que Italia, además de selecciones como Ghana, Jordania o Curazao.

Por el nuevo formato del torneo, los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, lo que ampliará el recorrido de los equipos: el campeón deberá disputar ocho partidos en total. La edición 2026 también integrará selecciones surgidas del Repechaje Internacional, con seis países que pelearán por los últimos cupos a inicios del próximo año.

El sorteo será transmitido en vivo por DSports, TyC Sports y el canal oficial de FIFA en YouTube. Argentina espera conocer su hoja de ruta, pero algo es seguro: aunque llegue como campeona del mundo, la Scaloneta no tendrá una zona sencilla. El Mundial más grande de la historia está a punto de comenzar su cuenta regresiva.