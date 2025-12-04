Corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi

El argentino cierra una temporada difícil y busca sumar sus primeros puntos del año. La definición del título también promete un domingo vibrante en Yas Marina.

Hoy 17:58

El Gran Premio de Abu Dhabi pondrá punto final a la temporada 2025 de Fórmula 1 este fin de semana y tendrá como uno de sus protagonistas al argentino Franco Colapinto, que intentará cerrar el año de la mejor manera pese a las complicaciones que atravesó con Alpine. El circuito de Yas Marina será el escenario de una fecha clave, ya que allí también se definirá al nuevo campeón del mundo.

La actividad comenzará este viernes 5 de diciembre, con la Práctica Libre 1 desde las 06:30 y la Práctica Libre 2 a partir de las 10:00. El sábado 6 seguirá el movimiento con la Práctica Libre 3 a las 07:30, mientras que la clasificación se disputará a las 11:00, donde Colapinto buscará mejorar su rendimiento para largar más adelante. La carrera principal será el domingo 7 a las 10:00, en lo que promete ser una definición apasionante.

El duelo por el título llega al rojo vivo: Lando Norris aparece como líder con 408 puntos, pero lo siguen de cerca Max Verstappen (396) y Oscar Piastri (392). Con solo subir al podio, el británico será campeón por primera vez, aunque Verstappen necesita ganar y esperar que Norris quede fuera de los tres primeros para retener chances. Piastri, por su parte, está obligado a terminar por delante de ambos y que se den otros resultados.

Mientras tanto, Franco Colapinto intentará sumar sus primeros puntos del año tras una temporada compleja con un Alpine que fue claramente el peor auto de la parrilla. El pilarense viene de ser 14° en Qatar y su mejor actuación del 2025 fue un undécimo puesto en los Países Bajos. En Yas Marina buscará despedirse dejando una buena imagen.

Cronograma del GP de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

06:30 – Práctica Libre 1

10:00 – Práctica Libre 2

Sábado 6 de diciembre

07:30 – Práctica Libre 3

11:00 – Clasificación

Domingo 7 de diciembre