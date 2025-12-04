Lorena Campos y Lara Gramajo palpitan el Cuadrangular de la Liga Femenina

Las figuras exteriores de Quimsa analizaron los duros choques en Córdoba, donde buscarán la clasificación ante San José, Náutico y Chañares. Hablaron del presente, sus sensaciones y lo que esperan para el debut del viernes.

Hoy 18:40

En la antesala del viaje rumbo a James Craik, las perimetrales santiagueñas de Quimsa compartieron cómo llegan al exigente Cuadrangular que se disputará este fin de semana y que pondrá en juego un lugar en la próxima instancia. El grupo sabe que no hay margen para errores y que cada detalle puede inclinar la balanza en partidos que prometen ser de altísima intensidad.

Lorena Campos es la líder del equipo, la ex Biguá promedia 15.7 puntos y 2.2 asistencias, a horas de viajar a Córdoba dijo "Este tiempo nos sirvió para trabajar tanto en cancha como en el gimnasio, sabemos de la dureza de estos partidos, pero buscaremos la clasificación. Hay que ir paso a paso, pensar primero en el viernes" además agregó "Siento la confianza de mis compañeras y del cuerpo técnico, me siento muy feliz por mi rendimiento fruto de los años que vengo trabajando".

La escolta de 21 años, Lara Pérez Gramajo resaltó "Conocemos a los rivales, creo que serán duelos parejos. Lo nuestro tiene que comenzar por la defensa y estar concentradas" además dijo "Pude cambiar la cabeza gracias al apoyo del entrenador, siempre pienso en lo mejor para el equipo".

Quimsa abrirá su cuadrangular clasificatorio este viernes en James Craik ante San José (Mendoza) desde las 19 horas, grupo que comparte con Naútico (Rosario) y el local Chañares.