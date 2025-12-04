Ingresar
El santiagueño José Ingratti es nuevo jugador de Deportivo Riestra

El delantero de Mitre dará el salto a la Liga Profesional tras arreglar su llegada a Riestra. Firmó a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra. Viene de un buen paso por UAI Urquiza.

Hoy 19:21

El fútbol santiagueño suma otro nombre en la máxima categoría. José Ingratti, delantero de Mitre, fue anunciado como refuerzo de Deportivo Riestra, que se arma para afrontar una nueva temporada en la Primera División. El atacante rubricó su vínculo a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra, en una apuesta del club porteño por su proyección.

Ingratti, que viene de mostrarse en UAI Urquiza, tendrá ahora su experiencia en la elite del fútbol argentino. Con rodaje en el Ascenso y condiciones que lo llevaron a destacarse en Mitre, el delantero buscará ganarse un lugar en un Riestra que afrontará un año exigente y lleno de desafíos.

