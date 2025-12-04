Dany Hoyos debuta este viernes en el Teatro Ópera

El artista santiagueño subirá al escenario este viernes 5 de diciembre.

Hoy 19:21

El pulso de la Avenida Corrientes volverá a acelerarse el viernes 5 de diciembre, cuando Dany Hoyos pise por primera vez el escenario del Teatro Ópera, desde las 21. La presentación marca un nuevo capítulo en la carrera del músico santiagueño, referente indiscutido de la guaracha argentina, que continúa sumando públicos sin perder la esencia que lo volvió un clásico del género.

Mientras cae la tarde sobre la avenida, el hall del Ópera se convierte en un espacio de expectativas compartidas. Ese clima acompaña la llegada de Hoyos, cuya música atraviesa generaciones y conserva el pulso de las bailantas que lo vieron crecer. Según adelantaron desde la producción, el artista repasará sus éxitos junto a su banda completa, en un espectáculo pensado para cantar, moverse y reconectar con una tradición musical que sigue viva.

El impulso digital también sostiene este momento de su carrera. Su participación en el streaming “Un poco de Ruido”, que superó los cinco millones de visualizaciones, amplió su presencia entre las audiencias más jóvenes y reafirmó su vigencia en plataformas. En cada aparición pública, la guaracha recupera protagonismo y el público responde con entusiasmo.

La historia de Dany Hoyos acompaña la historia reciente del género. Su recorrido comenzó en 1989, cuando se integró a Kalama Tropical como voz principal, reemplazando a su hermano Bonifacio. En 1991 pasó a Los Hechiceros, y en 1994 volvió a unirse a su hermano para fundar Los Bonys, banda emblemática con la que lanzó “Vuelve a Santiago Hermano” (1995) y consolidó más de una década de giras, trece discos y un fuerte arraigo en la movida tropical.

En 2009, ya con 25 años de trayectoria, inició su etapa solista con “Creador de Éxitos”, que alcanzó disco de oro. Desde entonces editó ocho discos de estudio y dos en vivo, incluyendo colaboraciones con figuras como Daniel Agostini, Damaris, Enrique Maza, Hugo Hoyos, Yanina Hoyos y Maki Rojas.

La presentación en el Ópera se apoya en ese camino: una carrera que se renueva sin alejarse de sus raíces y que llega a Corrientes con la promesa de una noche festiva. Las entradas, disponibles por Ticketek, tienen valores entre $25.000 y $70.000, y el punto de encuentro será Av. Corrientes 860, en pleno centro porteño.

