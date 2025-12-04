Líderes europeos alertan del peligro que Estados Unidos “traicione” a Ucrania

“No debemos dejar solos a Ucrania y a Zelenski con estos tipos”, advirtió el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, de reputada buena relación con Donald Trump.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, advirtieron en una conferencia telefónica de líderes europeos que Estados Unidos podría “traicionar” a Ucrania al respecto de la cuestión territorial en su conflicto con Rusia, según un informe de Der Spiegel publicado este jueves.

“Existe la posibilidad de que Estados Unidos traicione a Ucrania en lo que respecta al territorio, sin claridad sobre las garantías de seguridad”, afirmó Macron según una transcripción de la conversación obtenida por el medio, de acuerdo con esa versión que rápidamente ganó los títulos internacionales en distintos medios, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Advirtió enseguida que existe “un gran peligro” para Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, en tanto que Merz le recomendó que sea “extremadamente cauteloso en los próximos días”.

“Están jugando, tanto con ustedes como con nosotros”, advirtió también el canciller alemán, mientras que otros participantes de la conferencia también mostraron su preocupación acerca de la resolución del conflicto en Ucrania con la mediación de Washington.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, quien está considerado como uno de los pocos europeos que tiene una buena relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que no tiene confianza en los negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner.

“No debemos dejar solos a Ucrania y a Zelenski con estos tipos”, indicó, repitiendo un enfoque que días pasados había expuesto Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

El portavoz de Merz, Stefan Kornelius, declaró al medio: “Por principios, no confirmo ni comento fragmentos de conversaciones”, consultado por Político.

La conferencia tuvo lugar este lunes, un día después de que las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania se reunieran en Florida para continuar las negociaciones sobre el plan de paz de Donald Trump.