Muerte en una estación de servicio en Córdoba: van a juicio cinco policías

Guillermo Bustamante murió de un infarto tras un altercado con efectivos policiales.

Hoy 19:45

Cinco policías irán a juicio por la muerte de Guillermo Bustamante en una estación de servicio en la provincia de Córdoba en marzo de este año cuando, tras un altercado con los efectivos, sufrió un infarto.

El caso tuvo resonancia a fines de marzo de 2025 cuando las autoridades confirmaron la muerte de Bustamante, de 38 años. Todo inició cuando la víctima y un empleado de la estación de servicio, ubicado en la esquina de las calles Octavio Pinto y Mariano Castex, comenzaron a discutir por la carga de nafta.

Ante el incremento de la agresividad en el establecimiento, se dio aviso a la Policía y un patrullero que pasó por el lugar se detuvo para tratar de controlar la situación, algo que no ocurrió.

Aunque no opuso resistencia, Bustamante fue detenido y dentro del patrullero sufrió el infarto, por lo que falleció.

Ahora, según informó el medio La Nueva Mañana, el fiscal Guillermo González elevó a juicio el caso contra los cinco efectivos que estuvieron en el lugar. Marcos Guzmán Altamirano, Juan Martín y Nicolás Bulacio están acusados de homicidio preterintencional, aunque en primera instancia estaban imputados por delitos más graves, los cuales fueron reducidos al constatar que la víctima tenía problemas cardíacos.

Mientras que Walter Perfumo fue imputado por encubrimiento y Mariano Córdoba por omisión de los deberes de funcionario público.

Ninguno de los señalados están detenidos, aunque sí fueron pasados a disponibilidad de la fuerza de seguridad provincial.