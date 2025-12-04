Nueva Esperanza fue sede del Primer Encuentro de Hospitales del Norte zona "D" del NOA

Participaron siete hospital de la región.

En la mañana de este jueves se llevó a cabo el Primer Encuentro de Hospitales del Norte zona "D" del NOA, que contó con la participación de siete hospitales de la región; el de San José del Boquerón departamento Copo, Nueva Esperanza, El Mojón departamento Pellegrini, El Bobadal, Pozo Hondo, El Charco departamento Jiménez y el Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo. La jornada se realizó en la localidad del Sauce departamento Pellegrini y estuvo organizado bajo la dirección del Hospital Zonal de Nueva Esperanza, con el objetivo de mostrar el trabajo realizado durante el año, fortalecer el trabajo articulado entre instituciones y avanzar en estrategias comunes para mejorar la atención sanitaria en la región.

La apertura del encuentro, estuvo encabezado por la directora del Interior, Graciela Alzogaray; la supervisora de Atención Primaria de la Salud,Marcela Reina; las directoras de Enfermedades Transmisibles por Vectores, Sandra Seú; la del Hospital Zonal de Nueva Esperanza, Rosana Roldan, el intendente, Alberto Cazazola y con la presencia de directores de los hospitales junto a los equipos de salud de los diferentes Puestos Sanitarios de la región y comisionados de localidades vecinas.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Rosana Roldán, quien agradeció "a todos por este hermoso momento que compartimos, esto es un reflejo del trabajo de los hospitales de la zona, es la primera vez que se realiza en la provincia, un encuentro con tantos hospitales de una zona. Espero que esto se multiplique en otras y luego poder realizar un encuentro provincial. Seguidamente destacó el trabajo articulado entre equipos de las diferentes instituciones como la mejor manera de poder llevar adelante la tarea diaria de la salud".

Por su parte, Alzogaray, expresó que “este espacio es de diálogo y construcción colectiva permite unificar el trabajo y fortalecer la presencia del sistema de salud en cada comunidad. Agradezco, el compromiso de todos los agentes sanitarios que con su labor diaria, sostienen una atención cercana, resolutiva y humana”.

Finalmente, Reina, acotó; "estamos muy orgullosos del trabajo que realizan los agentes sanitarios del interior que a pesar de sus dificultades siempre tenemos respuestas y gracias a estas podemos intervenir. En esta oportunidad solo tengo palabras de agradecimiento, porque realmente es un trabajo articulado con los directivos y equipos de los hospitales, de las intendencias y municipios. Hoy celebramos que en este encuentro se puede mostrar y visibilizar todo el trabajo realizado porque de otra manera solo queda en el lugar y está bueno que todos vean y valoren el trabajo que a diario realizan".