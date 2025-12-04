Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 DIC 2025 | 34º
X
Mascotas

Buscan desesperadamente a Tini, una perrita perdida en el barrio Lomas del Golf

La familia solicita la colaboración de los vecinos para dar con su mascota, extraviada en Mza 28, Lote 27.

Hoy 20:13

La familia de Tini, una perrita muy cariñosa, pidió ayuda a la comunidad para poder encontrarla cuanto antes. La mascota se perdió en Manzana 28, Lote 27 del barrio Lomas del Golf, y desde entonces sus dueños están recorriendo la zona sin éxito.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estamos desesperados por encontrarla”, expresaron, apelando a la solidaridad de los vecinos que puedan haberla visto o sepan algo sobre su paradero.

Para brindar información o colaborar en la búsqueda, pusieron a disposición el siguiente número de contacto: 3855932774

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Terminó preso por robar un termo y ser grabado por las cámaras de seguridad
  2. 2. La santiagueña Sofía Céspedes obtuvo el tercer puesto nacional en las Olimpiadas de Geografía 2025
  3. 3. José Juárez, el joven santiagueño que da clases de matemáticas gratis para ayudar a otros estudiantes
  4. 4. Detienen a dos primos por comercializar cocaína en la vivienda de su abuela
  5. 5. El tiempo para este jueves 4 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: cielo algo nublado y 38°C de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT