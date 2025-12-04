Buscan desesperadamente a Tini, una perrita perdida en el barrio Lomas del Golf

La familia solicita la colaboración de los vecinos para dar con su mascota, extraviada en Mza 28, Lote 27.

Hoy 20:13

La familia de Tini, una perrita muy cariñosa, pidió ayuda a la comunidad para poder encontrarla cuanto antes. La mascota se perdió en Manzana 28, Lote 27 del barrio Lomas del Golf, y desde entonces sus dueños están recorriendo la zona sin éxito.

“Estamos desesperados por encontrarla”, expresaron, apelando a la solidaridad de los vecinos que puedan haberla visto o sepan algo sobre su paradero.

Para brindar información o colaborar en la búsqueda, pusieron a disposición el siguiente número de contacto: 3855932774