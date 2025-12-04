Ya están los cruces para definir a los campeones anuales de las Inferiores de la Liga Santiagueña

Central Córdoba, Mitre Amarillo y Unión Santiago serán los protagonistas de las cuatro finales que definirán a los mejores de la temporada entre los ganadores del Apertura y el Clausura.
La Liga Santiagueña de Fútbol definió los enfrentamientos que coronarán a los campeones anuales del Torneo de Divisiones Inferiores. Las finales enfrentarán a los vencedores del Apertura contra los del Clausura, en una jornada a puro fútbol formativo.
Las cuatro categorías tendrán cruces atrapantes entre Central Córdoba, Mitre Amarillo y Unión Santiago, clubes que dominaron la temporada y ahora van por el título absoluto.
Los compromisos quedaron programados de la siguiente manera:
En el primer semestre, los campeones fueron:
7ª CC, 8ª Mitre Amarillo, 9ª CC y 10ª CC.
Mientras que en el Clausura festejaron:
7ª Mitre Amarillo, 8ª CC, 9ª Unión Santiago y 10ª Unión Santiago.