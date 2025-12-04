Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 DIC 2025 | 31º
X
Somos Deporte

Ya están los cruces para definir a los campeones anuales de las Inferiores de la Liga Santiagueña

Central Córdoba, Mitre Amarillo y Unión Santiago serán los protagonistas de las cuatro finales que definirán a los mejores de la temporada entre los ganadores del Apertura y el Clausura.

Hoy 20:38

La Liga Santiagueña de Fútbol definió los enfrentamientos que coronarán a los campeones anuales del Torneo de Divisiones Inferiores. Las finales enfrentarán a los vencedores del Apertura contra los del Clausura, en una jornada a puro fútbol formativo.

Las cuatro categorías tendrán cruces atrapantes entre Central Córdoba, Mitre Amarillo y Unión Santiago, clubes que dominaron la temporada y ahora van por el título absoluto.

Los compromisos quedaron programados de la siguiente manera:

  • 7ª División – 17:30 hs
    Central Córdoba (Apertura) vs. Mitre Amarillo (Clausura)
  • 8ª División – 19:00 hs
    Mitre Amarillo (Apertura) vs. Central Córdoba (Clausura)
  • 9ª División – 20:30 hs
    Central Córdoba (Apertura) vs. Unión Santiago (Clausura)
  • 10ª División – 21:50 hs
    Central Córdoba (Apertura) vs. Unión Santiago (Clausura)

En el primer semestre, los campeones fueron:
7ª CC, 8ª Mitre Amarillo, 9ª CC y 10ª CC.
Mientras que en el Clausura festejaron:
7ª Mitre Amarillo, 8ª CC, 9ª Unión Santiago y 10ª Unión Santiago.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Terminó preso por robar un termo y ser grabado por las cámaras de seguridad
  2. 2. La santiagueña Sofía Céspedes obtuvo el tercer puesto nacional en las Olimpiadas de Geografía 2025
  3. 3. Detienen a dos primos por comercializar cocaína en la vivienda de su abuela
  4. 4. José Juárez, el joven santiagueño que da clases de matemáticas gratis para ayudar a otros estudiantes
  5. 5. Salvaje: patota ataca a ladrillazos a un adolescente y le provoca serias heridas en el rostro
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT