Ya están los cruces para definir a los campeones anuales de las Inferiores de la Liga Santiagueña

Central Córdoba, Mitre Amarillo y Unión Santiago serán los protagonistas de las cuatro finales que definirán a los mejores de la temporada entre los ganadores del Apertura y el Clausura.

Hoy 20:38

La Liga Santiagueña de Fútbol definió los enfrentamientos que coronarán a los campeones anuales del Torneo de Divisiones Inferiores. Las finales enfrentarán a los vencedores del Apertura contra los del Clausura, en una jornada a puro fútbol formativo.

Las cuatro categorías tendrán cruces atrapantes entre Central Córdoba, Mitre Amarillo y Unión Santiago, clubes que dominaron la temporada y ahora van por el título absoluto.

Los compromisos quedaron programados de la siguiente manera:

7ª División – 17:30 hs

Central Córdoba (Apertura) vs. Mitre Amarillo (Clausura)

(Apertura) vs. (Clausura) 8ª División – 19:00 hs

Mitre Amarillo (Apertura) vs. Central Córdoba (Clausura)

(Apertura) vs. (Clausura) 9ª División – 20:30 hs

Central Córdoba (Apertura) vs. Unión Santiago (Clausura)

(Apertura) vs. (Clausura) 10ª División – 21:50 hs

Central Córdoba (Apertura) vs. Unión Santiago (Clausura)

En el primer semestre, los campeones fueron:

7ª CC, 8ª Mitre Amarillo, 9ª CC y 10ª CC.

Mientras que en el Clausura festejaron:

7ª Mitre Amarillo, 8ª CC, 9ª Unión Santiago y 10ª Unión Santiago.