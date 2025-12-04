Avance histórico para la seguridad: presentaron el Portal Digital Policial y acerca la institución a la comunidad

Se trata de un ecosistema digital compuesto por siete sistemas interconectados, diseñados para centralizar información, simplificar procesos y optimizar la toma de decisiones operativas.

La Secretaría de Seguridad de la Provincia presentó oficialmente el Portal Digital Policial, una plataforma tecnológica que transformará por completo la forma en que la Policía de Santiago del Estero gestiona la información, se comunica y atiende a la sociedad.

El evento se realizó en el Centro de Convenciones Fórum, con la presencia de autoridades provinciales, representantes de organismos estatales, fuerzas nacionales y personal policial.

Durante la presentación, el Secretario de Seguridad, Comisario General (R) Marcelo David Pato, destacó que la institución atraviesa “un proceso de modernización profundo, orientado a responder a las demandas de la sociedad actual”. Subrayó que las transformaciones no se limitan a digitalizar trámites: “La meta es incorporar herramientas de uso cotidiano que hagan más eficiente el trabajo policial y acerquen la institución al ciudadano”.

El Portal Digital Policial fue presentado por el Oficial Ayudante Ingeniero en Informática Hernán Tagliapietra, quien explicó que se trata de un ecosistema digital compuesto por siete sistemas interconectados, diseñados para centralizar información, simplificar procesos y optimizar la toma de decisiones operativas.

1. Denuncia Online: un acceso directo y protegido a la justicia

Uno de los componentes más innovadores del portal es el Sistema de Denuncia Online, que permite a cualquier ciudadano realizar denuncias desde su celular o computadora, sin necesidad de acudir a una dependencia policial.

El sistema ofrece dos modalidades: denuncia identificada y denuncia anónima.

En ambos casos, el sistema brinda trazabilidad, seguridad y rapidez: una denuncia puede realizarse en menos de dos minutos, y su estado puede consultarse en línea.

Este mecanismo apunta a reducir la cifra negra, es decir, los delitos que nunca se denuncian. Con más información disponible, la fuerza puede mejorar su capacidad preventiva y la comunidad accede a un canal seguro y accesible.

2. Estadísticas y Análisis Criminal: decisiones basadas en datos reales

Otro de los ejes centrales del Portal es el módulo de Estadísticas y Análisis Criminal, que convierte la información operativa en inteligencia estratégica.

Con herramientas automáticas y actualizadas en tiempo real, el sistema ofrece:

•Mapas de calor delictivos, que muestran zonas con mayor concentración de hechos.

•Patrones temporales, que identifican días y horarios críticos.

•Detección de reincidentes a partir del análisis de múltiples hechos cargados.

•Análisis de modus operandi, útil para anticipar conductas criminales y optimizar recursos.

Esto permite una planificación más precisa, intervenciones más eficientes y una mirada preventiva basada en evidencia concreta.

3. Registro Climático: información estratégica

El Portal suma un Sistema de Registro Climático que permite a cada dependencia policial cargar datos de lluvia, tormentas y eventos severos con GPS, fecha y hora exacta.

Esta información oficial agiliza alertas ante emergencias, fortalece protocolos y genera una memoria histórica para analizar la relación entre clima y seguridad. Cada dependencia funciona así como un punto de observación meteorológica.

Sistemas complementarios de uso interno

Además de los tres pilares mencionados, el Portal Digital Policial integra otros cuatro sistemas que completan el ecosistema tecnológico de la fuerza. A diferencia de los módulos orientados al ciudadano, estos programas están destinados exclusivamente al uso interno de la institución, y cumplen funciones clave en la organización operativa y administrativa de la Policía. Estos sistemas son:

Sistema de Alerta Temprana: envía notificaciones instantáneas y simultáneas a grupos de trabajo ante hechos graves o emergencias.

Parte de Novedades Digital: centraliza toda la actividad operativa diaria en una base de datos única y completamente accesible.

Sistema Denuncias Interno: concentra la información que ingresa desde las dependencias y la conecta automáticamente con el resto de la plataforma.

Comunicados Oficiales: canal institucional para distribuir circulares y avisos con trazabilidad completa.

Si bien cada módulo tiene una función específica, la verdadera fortaleza del Portal está en su interconexión: lo que se registra en un sistema nutre automáticamente al resto, multiplicando el valor de la información.

Una herramienta para la comunidad y para la institución

El Portal Digital Policial representa un salto tecnológico para Santiago del Estero, posicionando a la provincia a la vanguardia regional. La plataforma facilita el acceso ciudadano —especialmente con la Denuncia Online— y al mismo tiempo fortalece las capacidades operativas de la fuerza.

El objetivo final es claro: que los vecinos puedan denunciar sin barreras, que la información circule de manera rápida y segura, y que cada decisión se respalde con datos confiables.

Con este lanzamiento, la Provincia apuesta a una Policía más moderna, eficiente, transparente y conectada con la comunidad.