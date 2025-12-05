Fútbol Para Todos: absolvieron a Aníbal Fernández y Jorge Capitanich

Declararon nula la acusación de la Fiscalía. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py que dio a conocer el veredicto.

Hoy 17:09

El Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py absolvió este viernes a los ex jefes de Gabinete de la Nación Aníbal Fernández y Jorge Capitanich y al resto de los imputados en la causa por las presuntas irregularidades en el manejo de los fondos públicos del programa "Fútbol para Todos". Por unanimidad, los jueces declararon nula la acusación del fiscal Miguel Ángel Osorio.

Los magistrados Ricardo Basilico, José Michilini y Adrián Grünberg consideraron que "no hubo acusación fiscal válida" porque "incumplió su deber legal de formular motivada sus conclusiones" y "por falta de valoración de la prueba" de la Fiscalía.

Los jueces entendieron que eso "impide al Tribunal examinar la situación de fondo de cada una de las personas cuyo juzgamiento fuera oportunamente requerido".

Así, fueron absueltos los 14 acusados que llegaron a juicio oral. Para seis de ellos la Fiscalía había pedido condenas de hasta tres años de prisión. Los fundamentos de la decisión del Tribunal Oral se conocerá el próximo 11 de marzo. A partir de entonces el fiscal Osorio podrá apelar para que la decisión sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.

La lectura se hizo por videoconferencia con cada acusado desde el lugar que eligiera para conectarse. Fernández lo hizo con cuadros de Néstor y Cristina Kirchner de fondo y Capitanich usando tres computadoras en simultáneo.

En sus alegatos, el fiscal Osorio había pedido una pena de tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Fernández por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público. Y ocho meses de prisión y el doble de inhabilitación para Capitanich por violación de los deberes de funcionario público.