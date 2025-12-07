En un clásico histórico, Gimnasia y Estudiantes se juegan un lugar en la final del Torneo Clausura

El Lobo y el Pincha se ven las caras en El Bosque para definir al rival de Racing en la definición del título que se disputará el sábado en Santiago del Estero.

Hoy 06:17

Gimnasia y Esgrima y Estudiantes jugarán una nueva edición del clásico platense este lunes 8 de diciembre desde las 17.00 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por las semifinales del Torneo Clausura 2025, en busca del rival de Racing, que anoche eliminó a Boca en La Bombonera.

El duelo será arbitrado por Facundo Tello, con Lucas Novelli en el VAR, y tendrá televisación de ESPN Premium y TNT Sports.

El partido debía disputarse el fin de semana, pero fue reprogramado debido a una serie de recitales que complicaron la seguridad en la ciudad de La Plata. Con el operativo ajustado, el choque más esperado del fútbol platense llega en un momento determinante para ambos equipos.

El Lobo atraviesa su mejor tramo del torneo. Viene de eliminar a Barracas Central con un triunfo por 2 a 0 como visitante, con goles de Manuel Panaro y Franco Torres, y suma cinco victorias consecutivas. El equipo de Fernando Zaniratto sueña con volver a festejar un título después de más de tres décadas, desde la Copa Centenario 1993.

El Pincha, dirigido por Eduardo Domínguez, avanzó a esta instancia tras vencer por 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero con gol de Tiago Palacios. Todo el recorrido eliminatorio lo hizo fuera de casa por haber terminado octavo en el Grupo A con 21 puntos, igual que Banfield, pero con peor diferencia de gol.

En la previa, Zaniratto mantiene una única duda entre Alejandro Piedrahíta y Jeremías Merlo, con leve ventaja para el colombiano. En Estudiantes, Domínguez no podrá contar con Guido Carrillo, quien no aceptó la reducción de su suspensión. El DT probó variantes en ofensiva, aunque la idea es sostener a Facundo Farías y repetir la base que superó al Ferroviario, con Santiago Ascacibar y Ezequiel Piovi como eje del mediocampo.

El Ministerio de Seguridad bonaerense, mediante APreViDe, dispuso un megaoperativo con cerca de 650 policías, 65 agentes de seguridad privada, 135 empleados de Utedyc, bomberos y cuatro ambulancias de alta complejidad. Las puertas del estadio abrirán a las 13.00 y no habrá venta de populares. Los cortes y controles comenzarán desde la noche anterior para garantizar un clásico en orden.

Probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahíta o Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Torneo Clausura 2025 – Semifinal

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium / TNT Sports