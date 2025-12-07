Ingresar
Estudiantes festejó en el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Clausura ante Racing en Santiago del Estero

El Pincha eliminó al Lobo en El Bosque al imponerse por 1-0 con gol de Palacios para conseguir el boleto a la gran final del torneo que se disputará el sábado en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

Hoy 20:14

Estudiantes se hizo fuerte en El Bosque y se quedó con un caliente clásico ante Gimnasia por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Con un gol de Thiago Palacios en el segundo tiempo, el Pincha se impuso por 1-0 en su visita al Estadio Juan Carmelo Zerillo del Lobo y jugará la final ante Racing, que viene de eliminar a Boca en La Bombonera, el próximo sábado 13 de diciembre desde las 21 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

