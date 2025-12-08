“Podría ser un problema”: Donald Trump cuestionó la compra de Warner Bros por Netflix

El presidente de Estados Unidos argumentó que la plataforma de streaming ya controla gran parte del mercado. Anticipó, además, que podría “participar en esa decisión”.

Hoy 05:46

Donald Trump expresó sus dudas sobre la compra del histórico estudio Warner Bros por parte de Netflix. En específico, el presidente de Estados Unidos advirtió que el gigante del streaming ya tiene "una gran porción del mercado" y que ello "podría ser un problema".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Participaré en esa decisión", anticipó Trump al llegar a la ceremonia de entrega de premios del Kennedy Center Honors, en referencia a la decisión que enfrentan los reguladores federales que evalúan el acuerdo de casi 83.000 millones de dólares que incluye también a HBO Max y franquicias como Harry Potter y DC Comics.

Ante las inquietudes antimonopolio y la indignación entre la élite de Hollywood, Trump afirmó que el codirector general de Netflix, Ted Sarandos, acudió recientemente a verlo a la Casa Blanca y dijo que "realizó uno de los mejores trabajos en la historia del cine".

Se trata de la mayor operación en el sector desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.

La plataforma se encontraría al frente de un catálogo gigantesco, que incluye las sagas Harry Potter y El señor de los anillos, los superhéroes de DC Studios (Batman y Superman, entre otros) o la serie Juego de tronos.

La transacción, en efectivo y acciones a 27,75 dólares por acción de WBD, superó ofertas de competidores como Paramount y Comcast, y marca la consolidación definitiva tras negociaciones exclusivas, aunque aún pende de aprobaciones regulatorias y la escisión de activos no centrales como CNN y Discovery.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, declaró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

Y agregó: “Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. -desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane hasta clásicos modernos como Harry Potter y sus amigos- con títulos que definen la cultura como Stranger Things , Cazadores de demonios K-Pop y El juego del calamar, podremos hacerlo aún mejor”.

“Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”, completó.

Warner Bros Discovery se puso oficialmente a la venta en octubre tras recibir múltiples ofertas de compra no solicitadas.