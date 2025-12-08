Semana clave para el Gobierno nacional: se conoce la inflación de noviembre y se lanza el bono en dólares

El miércoles abrirá la licitación para el bono del Tesoro Nacional y al día siguiente se publicará un nuevo dato de IPC.

Hoy 05:59

El Gobierno nacional se prepara para una semana clave en materia económica de cara a fin de año. En primer lugar, este miércoles abrirá la licitación para un bono en dólares del Tesoro Nacional y el jueves la mira estará puesta en el dato de inflación de noviembre, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A su vez, desde la Casa Rosada también mirarán con atención a la evolución del dólar.

Inflación: a cuánto podría llegar en noviembre

Al igual que sucedió los dos meses anteriores, se espera que el Índice de Precios la Consumidor (IPC) supere otra vez los dos puntos.

Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), septiembre (2,1%) y octubre (2,3%), lo que se habría mantenido en noviembre, según estiman los analistas privados.

La mirada del mercado proyecta un índice del 2,3% para el penúltimo mes del año. A su vez, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.

Entre las principales consultoras prevén un IPC de entre 2,3% y 2,5%, quedando por encima de los últimos datos difundidos por el INDEC. El dato oficial se conocerá el próximo jueves 11 de diciembre a las 16 horas.

Argentina vuelve a los mercados internacionales de deuda

Por otro lado, esta semana también será clave para el Gobierno porque marcará el regreso a los mercados internacionales de deuda. El Ejecutivo emitirá bonos a 4 años y un cupón de 6,5%.

La Secretaría de Finanzas anunció el llamado a licitación para un bono en dólares del Tesoro Nacional que se colocará el miércoles 10 de diciembre, con el objetivo de conseguir parte de las divisas que necesita para afrontar el vencimiento de enero por más de u$s4.200 millones.

Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, la operación se realizará para “paragar deuda vieja”. "Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”, aclaró el funcionario.

El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa), pero el ministro adelantó que “hay demanda” de este instrumento luego de una serie de negociaciones con agente de mercado.

“En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA (Banco Central)”, señaló el parte oficial del Ministerio de Economía.