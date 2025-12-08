Independiente BBC busca su segunda victoria consecutiva ante Sportivo Suardi

El elenco santiagueño se presenta esta noche en casa con el objetivo de seguir por la senda del triunfo en la Liga Argentina de Básquet.

Hoy 00:30

Independiente BBC va esta noche por su segundo triunfo consecutivo en la temporada 2025/26 de la Liga Argentina, cuando reciba desde las 20 a Sportivo Suardi en el estadio Dr. Israel Parnás, en un duelo clave para salir del fondo de la Conferencia Norte. El partido será transmitido por Basquetpass.tv.

El equipo santiagueño, dirigido por Eric Rovner, llega entonado tras vencer a Fusión Riojana por 90-80 el pasado 29 de noviembre, en una producción que dejó buenas sensaciones y que ahora intentará ratificar para comenzar a escalar posiciones.

Para este encuentro, Independiente tendrá una baja: el panameño Aldimir Castillo fue cortado por bajo rendimiento, y su reemplazante, Andrés Lugli, aún no está habilitado. Sin embargo, habrá dos debuts importantes: Facundo Rivero y Benjamín Garnica, quienes se suman como fichas U21 y tendrán hoy su primera presentación con la camiseta roja.

Del otro lado, Sportivo Suardi arriba golpeado tras caer como local frente a Santa Paula por 76-74. El conjunto santafesino necesita recuperarse para no perder terreno y busca desplazar a Comunicaciones del cuarto puesto de la tabla. Entre sus filas se destaca la presencia del interno santiagueño Pablo Martínez, uno de los jugadores más regulares del equipo visitante.

Estadio: Dr. Israel Parnás

Hora: 20

TV: Basquetpass.tv

