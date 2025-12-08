Bokalic criticó el sistema económico: “No responde a las necesidades de la gente”

El arzobispo de Santiago del Estero fue categórico e instó a todos los sectores a entablar un diálogo profundo y sincero. “La verdad la vamos construyendo todos juntos para construir un mundo más humano, fraterno, solidario y justo”, remarcó.

El arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Monseñor Vicente Bokalic, señaló que "hay que seguir trabajando y combatiendo fuertemente la corrupción que está enquistada en todos los niveles de la sociedad, en lo económico, quizás en lo político también".

En el marco del sacrificio de peregrinar en busca de salidas a sus problemas de miles de santiagueños al santuario de la Virgen del Valle en San Fernando de Catamarca, que este lunes celebra su jornada central, también alertó que "son cada vez más los sectores que se van empobreciendo", ya que "el modelo económico que rige en el mundo", considera que "no responde a las necesidades de la gente, como consecuencia de lo cual "se ha agrandado la brecha entre los ricos y los pobres".

El arzobispo fundamentó: "Éste es un tema que fue señalado ya varias veces por el Papa Francisco en su magisterio, ya lo ha dicho también el Papa León, en la última exhortación sobre Dilexi te, que es un poco la continuidad de esa exhortación sobre el Sagrado Corazón, que es el trato o la consideración del pobre en la vida de la Iglesia. Aparece notablemente este avance de las pobrezas, de las miserias, marginalidad, marginación, mundialmente y nosotros no estamos exentos de esto".

En el mismo tono crítico, abundó: "Estamos enmarcados en un contexto de un sistema económico que no promueve a la gente, al trabajador, no busca incorporar a los jóvenes con un trabajo estable", haciendo notar que "estos son los grandes problemas que se afrontan en estos momentos".

En este punto, Monseñor Bokalic alertó también sobre el avance tecnológico del momento, sus riesgos y amenazas: "Y aquí también entramos con el tema de la inteligencia artificial. Aquellos que ya estudiaron el tema afirman que corren riesgo muchísimos puestos de trabajo, que si no hay una regulación y una adaptación del mundo laboral, va a haber muchísima gente que va a ir quedando sin trabajo", lo que "puede generar una desigualdad como la que tenemos hoy día, pero mucho más grande todavía".

Sin temor a ser reiterativo, sino más bien remarcando las implicancias de esta realidad que avanza inexorable, expresó: "La brecha entre aquellos que tienen y los muchos que tienen poco y nada es cada vez más grande. Esta desigualdad, evidentemente, es hiriente para la vida de la gente. Esa desigualdad que a veces la marcamos en las sociedades y que hieren profundamente la dignidad de las personas, la susceptibilidad, el esfuerzo de tantos que les cuesta llegar hasta el final de mes o porque están changueando, porque no tienen un trabajo estable y laborable o porque no encuentran oportunidades. Pero esta desigualdad profunda aparece fuertemente en todas las sociedades y en nuestra sociedad argentina está muy fuerte también".

Monseñor Vicente Bokalic refirió la forma que la problemática de la pobreza demanda para poder superarla: "Esto solamente podemos abrazar cuando se crean espacios de encuentro, de diálogo sincero, franco, de poner en la mesa todas las posturas y buscar juntos. No hay una persona, no es alguien que tenga la solución. Hemos avanzado en el mundo entero, y también entre nosotros, esto se hace a través del diálogo, llegar a consensos".

Referenciado luego en el actual Pontífice, señaló: "Decía el Papa León XIV, no tenemos nosotros toda la verdad. La verdad la vamos construyendo todos juntos para construir un mundo un poquitito más humano, más fraterno, más solidario, más justo. Más humano, porque a veces hemos perdido la humanidad en pro de, de repente, simplemente del lucro, a veces de bienes económicos, o simplemente una desconsideración total del ser humano como una criatura que tiene derechos y que debe respetarse y promoverse en la sociedad".