Conductor se salvó de milagro al incendiarse su camión en una ruta chaqueña

El incidente tuvo lugar en Villa Ángela, sobre la ruta 95. El rápido accionar del conductor, quien logró detener el vehículo y salir a tiempo, evitó que se produjeran heridos.

Hoy 07:03
Incendio de camión en Chaco.

El chofer, un hombre de 63 años, y domiciliado en Merlo, Buenos Aires, relató a las autoridades que, mientras se dirigía a la Ciudad de Buenos Aires, comenzó a notar una intensa columna de humo proveniente del interior del rodado. A pesar de detenerse rápidamente a la vera de la ruta, los esfuerzos por sofocar las llamas fueron en vano, propagándose el fuego y consumiendo el camión.

Según informa Diario Norte, al lugar llegaron equipos de Bomberos, que trabajaron en conjunto dotaciones de la División Bomberos de Villa Ángela y personal de Bomberos Voluntarios de Coronel Du Graty, quienes lograron controlar y sofocar el foco ígneo tras intensas tareas.

El hecho fue informado a la magistratura actuante, la Fiscalía N° 1, quien dispuso las diligencias de rigor. Se procedió a labrar el acta de constatación y se tomaron las fotografías correspondientes para la investigación. Afortunadamente, no se reportaron lesionados.

