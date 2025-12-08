Conmoción en Tucumán: un hombre murió tras recibir un disparo en un violento asalto

Un hombre de 45 años fue asesinado en la zona sur de la capital tucumana, durante un presunto asalto que es materia de investigación.

Hoy 07:20

La víctima, identificada como Carlos Germán Herrera, fue encontrada gravemente herida frente a su vivienda y murió poco después en el Hospital Padilla.

De acuerdo con el testimonio de su hijo, Herrera alcanzó a decir que había sido víctima de un robo antes de que se advirtiera que presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen. Tras el llamado al servicio de emergencias 107, fue trasladado al centro de salud, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos médicos.

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, es dirigida por el fiscal Pedro Gallo, interviene en la causa. En la escena trabajó el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), encargado del relevamiento del lugar y la búsqueda de indicios que permitan reconstruir lo ocurrido.

La funcionaria Silvia Ojeda coordinó las primeras medidas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal, mientras se avanza en la toma de testimonios y el análisis de evidencias.

Según fuentes del caso, hasta el momento no hay personas aprehendidas y la investigación sigue en curso.