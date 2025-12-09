Ingresar
El tiempo para este martes 9 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: jornada estable y calurosa

El cielo algo permanecerá algo nublado durante parte de la mañana.

Hoy 01:28

Los santiagueños vivirán este martes 9 de diciembre una jornada típicamente preestival, marcada por el cielo parcialmente nublado y una temperatura que volverá a trepar con fuerza desde las primeras horas del día.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones y el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada.

La mañana iniciará con 17°C, un ambiente agradable pero que rápidamente dará paso a un ascenso sostenido. Hacia el mediodía, el cielo estará ligeramente nublado, mientras que el viento soplará desde el sudeste a velocidades moderadas.

Para la tarde, el termómetro alcanzará su punto más alto con una máxima prevista de 33°C, con condiciones de cielo parcialmente nublado y buena visibilidad, ideal para quienes deseen planificar actividades al aire libre, aunque siempre con la recomendación de protegerse del sol.

Ya por la noche, el calor dará una tregua leve: se espera una temperatura cercana a 30°C, con viento del sur y el cielo también parcialmente nublado. La humedad rondará el 56%, y la probabilidad de precipitaciones será nula durante todo el día.

