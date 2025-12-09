Woody Allen filmará su nueva película en Madrid durante el 2026

El proyecto, provisionalmente titulado Wasp 2026, contará con apoyo institucional y una fuerte inversión local que busca posicionar a Madrid como destino cultural y cinematográfico.

Hoy 07:31

Woody Allen rodará su próxima película en Madrid durante la primavera de 2026. El largometraje, conocido provisionalmente como “Wasp 2026”, será la película número 51 escrita y dirigida por el cineasta neoyorquino, y contará con la producción de Wanda Visión, Gravier Productions y 3Six9 Studios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La comedia contemporánea tendrá el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, que aportarán 1,5 millones de euros cada uno, equivalente al 25% del presupuesto total, estimado en 12 millones de euros. Ambas instituciones consideran que la realización del proyecto es una oportunidad estratégica para fortalecer la proyección internacional de la capital como destino cultural y cinematográfico.

El título definitivo de la película incluirá la palabra “Madrid”, y el rodaje se desarrollará íntegramente en la ciudad, tanto en la etapa de preproducción como durante el filmado. La postproducción se dividirá entre Madrid y Nueva York. Según las estimaciones, el 79% de la inversión total (9,46 millones de euros) se ejecutará en la capital española, lo que generará un impacto económico directo e indirecto mediante la creación de 1.196 empleos directos y 2.293 indirectos.

Al menos el 15% de las escenas se grabará en exteriores con el fin de mostrar de manera clara y reconocible el entorno urbano, cultural, arquitectónico e histórico de la ciudad. De acuerdo con las autoridades, un proyecto audiovisual del alcance de las producciones de Allen —cuyas películas tienen presencia internacional en salas de cine y plataformas— contribuirá a intensificar el posicionamiento global de Madrid y a potenciar la llegada de turismo, inversión y nuevos negocios.

El llamado turismo de pantalla ya moviliza a 100 millones de visitantes en el mundo y podría superar los 122.000 millones de euros en 2032.

Las primeras conversaciones entre las productoras y los organismos madrileños se llevaron a cabo en octubre de 2024, y el acuerdo se fue consolidando durante el último año, hasta hacerse público a finales de octubre pasado. La película será presentada en un festival internacional y su estreno tendrá lugar en tres ciudades de alcance global.

Woody Allen expresó sobre el proyecto: “Estoy muy feliz de volver a España. Esta será mi tercera vez rodando allí y mi primera ocasión para hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado”.